Algérie: Agriculture - Cherfa reçoit le Directeur général de la FAO

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a reçu, au siège du ministère, le Directeur général (DG) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu, en visite de travail en Algérie, accompagné d'une délégation de haut niveau, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est déroulée mercredi, a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer le partenariat entre l'Algérie et l'organisation onusienne dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire.

Les deux parties se sont également félicités des efforts déployés par la FAO pour accompagner les pays du Sud dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), a précisé le communiqué.

A cette occasion, le DG de la FAO a salué le rôle de l'Algérie considérée comme "le plus grand pays africain à promouvoir la coopération Sud-Sud, notamment dans le cadre de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACISD)", soulignant la volonté de la FAO d'appuyer l'Algérie dans la mise en oeuvre de ses programmes de développement, à l'instar "du Barrage vert".

De son côté, M. Cherfa a présenté un exposé sur la stratégie mise en place par l'Algérie pour développer l'agriculture et renforcer la sécurité alimentaire, tout en mettant l'accent sur l'expérience algérienne en matière de développement rural. Il a, à ce propos, mis en avant la possibilité de partager cette expérience avec d'autres pays.

Dans ce sillage, les deux parties ont évoqué plusieurs domaines liés au secteur agricole, notamment le développement de systèmes d'irrigation économes en eau, l'adaptation aux changements climatiques, et la lutte contre la désertification, ainsi que l'amélioration des systèmes de production et de valorisation des produits dans les zones rurales et du rendement agricole.