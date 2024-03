Algérie: La Corée du Sud s'active à renforcer ses liens économiques avec le pays

SETIF — L'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie, M. You Ki-Jun, a souligné, jeudi à Sétif, l'effort continu de son pays pour renforcer les relations économiques avec l'Algérie, à travers des partenariats à même de contribuer au développement durable et à la croissance économique.

Lors d'une visite des usines Samsung-Sinova, dans la zone industrielle de Sétif, M. You Ki-Jun a indiqué que le partenariat entre les deux pays "ne se limite pas à la production d'appareils ménagers et électroniques, car il s'agit de tisser la perspective d'un avenir où nos efforts conjoints contribueront au développement durable, à la croissance économique et au progrès technologique".

"Alors que nous visons l'avenir, nous célébrons cette étape comme un symbole de notre engagement commun en faveur de l'excellence, de l'innovation et d'un avenir meilleur pour tous", a ajouté le chef de la mission diplomatique Sud-Coréenne en Algérie.

Au cours de sa visite des trois usines Samsung-Sinova, M. You Ki-Jun a également souligné que l'implantation de ces unités en Algérie (Sétif) constitue une "étape importante" dans le partenariat bilatéral entre les deux pays, et ouvrira de nouvelles opportunités en renforçant la coopération entre la Corée du Sud et l'Algérie.

"Samsung qui représente le summum du progrès technologique et de l'innovation coréenne, aux côtés de Sinova, un phare de l'ambition et de la capacité industrielle algérienne, symbolise un pont entre nos deux nations, construit sur le respect mutuel, la compréhension et les aspirations partagées au progrès et à la prospérité ", a également indiqué l'ambassadeur dans son discours, ajoutant que "cette ligne de production est un témoignage de ce que nous pouvons réaliser ensemble, et représente un avenir où la technologie et la coopération ouvrent de nouvelles perspectives, améliorant la vie de nombreuses personnes en Algérie et au-delà ".

Une visite guidée à l'intention des représentants des médias a été organisée dans les trois usines spécialisées dans la production de téléviseurs, de réfrigérateurs et de machines à laver.

Le directeur de Samsung Electronics en Algérie, M. Hunjoon Jung, a déclaré que l'initiative reflète l'engagement des partenaires, Samsung et Sinova, de privilégier une communication directe et ouverte, permettant aux représentants des médias de voir directement les processus avancés dans les usines de l'entreprise.

Pour M. Hunjoon Jung, la présence de l'ambassadeur reflète l'importance stratégique de cette coopération bilatérale dans le secteur industriel et renforce ainsi les relations entre les deux pays.

Ces usines couvrent une superficie totale de 75.000 m2 dont 10.000 m2 dédiés spécifiquement à l'unité de production de téléviseurs haut de gamme.

Chacun des appareils fabriqués a ses propres taux d'intégration qui vont de 30 à 70 %, reflétant un engagement de qualité et d'efficacité, dans l'attente de la réception de la nouvelle usine de production de climatiseurs, selon les explications fournies sur place.

La visite a également été marquée par l'inauguration d'un show-room, le quatrième à l'échelle nationale, où sont exposés les produits de la société, et par la signature d'une convention avec la banque Al Baraka, dans le domaine de la finance islamique, permettant de fournir des solutions financières aux clients de la banque désireux d'acquérir des appareils électro-ménagers au moyen de crédits à la consommation, en conformité avec la Charia islamique.