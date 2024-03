Maroc: INDH - Un projet en faveur des femmes précarisées à Hay Hassani à Casablanca

Casablanca — Un projet visant à améliorer les conditions de vie des femmes précarisées à Hay Hassani, vient d'être réalisé grâce à une convention de partenariat entre la Commission Provinciale de Développement Humain dans cet arrondissement de Casablanca, l'Association S.O.S village d'enfants au Maroc et la Direction provinciale du département de la jeunesse.

Il s'agit d'un projet qui vise à préserver la dignité des femmes bénéficiaires à travers la promotion de leur employabilité tout en les aidant durablement à élever leurs enfants dans le cadre du programme de renforcement de la famille en situation de précarité.

Les bénéficiaires, 55 au total, ont ainsi suivi des sessions de formation et de qualification professionnelle dans des clubs féminins créés à cet effet dans le cadre de l'Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) et ce, dans l'objectif de favoriser leur intégration socio-économique.

Ce projet a également permis d'apporter un accompagnement psychologique et juridique aux femmes bénéficiaires, la prise en charge des frais de soins et de médicaments, outre un programme de sensibilisation et d'information concernant toutes les questions liées à la femme et l'enfant ainsi que des sessions d'alphabétisation.

A cela s'ajoutent aussi des aides, principalement des dons alimentaires, l'accompagnement psychologique et scolaire de 105 enfants, la prise en charge des frais médicaux et d'analyses ou encore la programmation d'activités pédagogiques et récréatives.