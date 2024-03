Somalie: Près de 7 millions de personnes ont besoin d'une assistance vitale, l'ONU sonne l'alarme

Alors que deux Somaliens sur cinq ont besoin d'une aide vitale pour survivre, une mission conjointe des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme jeudi quant à la crise humanitaire en Somalie.

Les cheffes adjointes du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sont arrivées dans ce pays de la Corne de l'Afrique pour exhorter à un soutien mondial continu pour les Somaliens souffrant des effets d'une triple crise de la faim, du conflit et du changement climatique.

Un Somalien sur cinq confronté à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë

Selon l'ONU, près de 7 millions de personnes en Somalie ont besoin d'une assistance vitale cette année, et 1,7 million d'enfants susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë.

La Somalie a commencé l'année en continuant à subir la pire sécheresse depuis des décennies, tout en terminant l'année avec des inondations importantes, uniques dans l'histoire, provoquées par El Niño et un phénomène positif de dipôle dans l'océan Indien.

Aider à renforcer la résilience

Selon l'ONU, la crise climatique continue d'alimenter les besoins humanitaires dans un pays qui a enduré des décennies de conflit, un Somalien sur cinq étant toujours confronté à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë.

%

Nous devons équiper les agriculteurs et les communautés pour qu'ils puissent se préparer à ces crises, y répondre et s'en remettre rapidement.

« Nous devons équiper les agriculteurs et les communautés pour qu'ils puissent se préparer à ces crises, y répondre et s'en remettre rapidement - nous devons les aider à renforcer leur résilience », a déclaré la Directrice générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol.

« Nous savons que ces approches peuvent fonctionner, en particulier lorsque nous donnons aux femmes les moyens d'agir », a fait valoir la responsable de la FAO.

Pendant leur séjour en Somalie, Bechdol et la Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordinatrice adjointe des secours d'urgence, Joyce Msuya, rencontreront des personnes en première ligne de la crise climatique, ainsi que des responsables gouvernementaux, des partenaires donateurs et des travailleurs humanitaires désireux d'intensifier les efforts de réponse.

Mmes Bechdol et Msuya souligneront également l'importance d'accorder la priorité aux femmes touchées par la crise humanitaire en Somalie et de leur donner les moyens d'agir.

« Les femmes de Somalie ont résisté à une cascade de crises qui ne sont pas de leur fait », a fait valoir Mme Msuya, relevant que « la communauté internationale doit honorer leur résilience en prenant des mesures décisives pour les aider à se relever et à se reconstruire ».