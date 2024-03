Maroc: Amélioration de l'environnement scolaire - La formation de formateurs vise à protéger les élèves du cyber-harcèlement (M. Benmoussa)

Rabat — La formation de formateurs dans le domaine de l'amélioration de l'environnement scolaire vise à protéger les élèves du harcèlement et de l'intimidation, particulièrement sur la sphère cybernétique, et à créer un espace sûr dans les établissements scolaires, a affirmé jeudi le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Le ministre a indiqué, lors d'un point de presse, en marge d'une visite d'inspection avec la ministre de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, des ateliers de formation lancés lundi au Centre des formations et des rencontres nationales à Rabat, que ces formations rentrent dans le cadre d'un travail de prévention et de sensibilisation en vue de trouver des solutions pour assurer le suivi des élèves victimes de harcèlement ou d'intimidation.

M. Benmoussa a précisé que cette opération concerne une partie des bénéficiaires représentant le noyau des cellules d'écoute et de médiation au sein des établissements scolaires, dont des enseignants, des conseillers en orientation et des spécialistes sociaux, qui sont formés pour sensibiliser les cadres de leurs établissements scolaires.

Selon le ministre, l'attention est focalisée sur environ 700 collèges à cette étape de la formation dispensée avec le concours de nombre de partenaires, dont le Centre de Ressources et d'Etudes Systémiques contre les Intimidations Scolaires (ReSIS), ainsi que les services de Police et de Gendarmerie Royale en ce qui concerne le volet sécuritaire.

La Directrice du programme GENIE (Généralisation des technologies d'information et de communication dans l'enseignement) au ministère, Ilham Laaziz a, pour sa part, relevé que ces ateliers de formation visent à améliorer l'environnement scolaire, un des engagements de la feuille de route 2022-2026, notant que la méthode d'intérêt commun (MIC) est utilisée dans cette formation afin d'inculquer aux bénéficiaires les moyens de gérer le cyber-harcèlement et le harcèlement au sein des établissements scolaires et de garantir un climat de sûreté pour les élèves.

La formatrice dans le centre ReSIS, Amal Hassoun, a, de son côté, souligné que ce projet ciblera à l'horizon 2026 un total de 2.191 établissements de l'enseignement secondaire et collégial relevant de l'ensemble des académies régionales d'éducation et de formation professionnelle, avec la formation de 6.579 encadrants, soit, en moyenne, trois encadrants par établissement scolaire (professeur, conseiller d'orientation et spécialiste de soutien pédagogique).

Et d'ajouter que ce projet a pour objectif d'organiser des sessions de formation dédiées à la prévention du harcèlement et à développer les compétences psychosociales des élèves, outre la formation d'élèves ambassadeurs dans ce domaine au sein des collèges.

Le professeur formateur au centre régional des métiers d'éducation et de formation de Béni Mellal-Khénifra, Houssein Chebbani a, de son côté, indiqué que cette formation, qui rentre dans le cadre de la dynamique que connait la réforme du système d'éducation, porte sur deux dimensions fondamentales, notamment les volets pratique et appliqué, afin d'apprendre la méthode MIC pour gérer le harcèlement et l'intimidation au sein des établissements scolaires.

La tenue de ces sessions de formation intervient dans le cadre du projet de lutte contre le cyber-harcèlement et l'intimidation dans le milieu scolaire, organisé en partenariat avec le centre ReSIS, avec le soutien d'Orange Maroc.

Ces ateliers reposent sur les acquis réalisés lors des deux projets expérimentaux sur la lutte contre le cyber-harcèlement et l'intimidation dans le milieu scolaire dans les académies régionales de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima durant les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023.