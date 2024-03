Maroc: M. Benmoussa s'enquiert de l'état d'avancement des ateliers de formation pour lutter contre l'intimidation en milieu scolaire

Rabat — Le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, s'est enquis, jeudi à Rabat, de l'état d'avancement des ateliers de formation de formateurs en matière d'amélioration de l'environnement scolaire et de lutte contre le cyberharcèlement et l'intimidation.

Ces ateliers, qui s'inscrivent dans le cadre du projet de lutte contre le cyberharcèlement et l'intimidation en milieu scolaire, initié en partenariat avec le Centre de Ressources et d'Études Systémiques contre les Intimidations Scolaires (ReSIS), avec le soutien d'Orange Maroc, ont pour objectif de former des spécialistes dans ce domaine pour faire face à toute menace à la sécurité et la sûreté des élèves, indique le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué.

Ces ateliers, poursuit le communiqué, reposent sur les acquis réalisés lors des deux projets expérimentaux sur la lutte contre le cyberharcèlement et l'intimidation en milieu scolaire dans les académies régionales de Rabat-Salé-Kénitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.

Les enseignants concernés bénéficient de 5 jours de formation (du 4 au 8 mars 2024), sous la supervision d'une experte du ReSIS, outre des interventions de représentants de l'Agence de développement du digital, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale et de l'Observatoire national des droits de l'enfant.

Cette formation vise à leur prodiguer des bases théoriques, des consignes pratiques et des conseils concrets en vue de mettre en place des équipes en mesure de composer avec les cas d'intimidation au niveau des établissements ciblés, selon la méthode d'intérêt commun, en plus des méthodes de protection et de traitement des cas de cyberharcèlement, précise le ministère, assurant qu'il sera procédé au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet de manière effective.

Ce projet constitue un plan de prévention du cyberharcèlement et de la cyberintimidation en milieu scolaire, en ciblant 2.191 établissements d'enseignement secondaire collégial dans l'ensemble des académies régionales d'éducation et de formation sur une période de trois ans jusqu'en 2026, et à travers la formation de 6.579 encadrants, avec une moyenne de trois personnes de chaque établissement scolaire (enseignant, spécialiste du soutien pédagogique et conseiller d'orientation).

Le programme comprend également l'organisation de formations sur la prévention du harcèlement et le développement des compétences psychosociales des élèves, outre la formation d'élèves ambassadeurs dans ce domaine au sein des lycées, relève le communiqué, notant qu'un protocole visant à traiter les cas de harcèlement au sein des établissements scolaires sera mis en place à cet effet.