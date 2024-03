Ile Maurice: Les membres de l'Ayansh Hardcore Gym au service des pèlerins

À l'occasion de la fête de Maha Shivratree et des prières 40 heures à Montagne-Blanche, l'équipe d'Ayansh Hardcore Gym s'est, une fois de plus, mobilisée pour accueillir et soutenir les pèlerins. Dans un geste de générosité et de solidarité, ils ont offert nourriture et boissons aux fidèles qui se rendaient sur les lieux de pèlerinage.

Anish Puttoo, directeur d'Ayansh Hardcore Gym, souligne l'importance de ce moment pour renforcer le tissu multiculturel de l'île et favoriser la cohésion sociale. «Je crois fermement que de tels moments de partage nous rappellent que nous devons être respectueux les uns des autres. Quelle que soit notre foi ou religion, nous sommes tous unis dans notre identité mauricienne, façonnée par un mélange harmonieux de cultures diverses.»

Des personnes de tous âges ont participé à cette initiative, offrant leur soutien en fournissant nourriture et boissons aux pèlerins. «Ce moment de partage nous rassemble, des plus jeunes aux plus âgés. C'est une tradition que nous honorons, en suivant les enseignements de nos aînés et en respectant les valeurs qui nous ont été transmises», explique Anish Puttoo.

Le directeur exprime également son désir de perpétuer cette action dans les années à venir, mais souligne l'importance d'une équipe volontaire et engagée pour y parvenir. l faut avant tout aimer aider les autres et être prêt à s'investir socialement. Malheureusement, nous constatons souvent un manque d'implication des jeunes dans ce domaine» ajoute-t-il.