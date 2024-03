Ile Maurice: Un garçon de huit ans admis à l'hôpital après avoir été blessé au couteau

Un enfant de Grade 3, âgé de huit ans, est admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis. Il a été blessé au couteau à la hanche, mercredi. Sa mère, Waseelah, qui se trouvait à la maison au moment de l'incident, ignore comment cela s'est produit. Elle explique que le petit était allongé sur le lit devant un film lorsqu'elle a entendu un cri.

«J'avais un rendez-vous à l'hôpital. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à faire la cuisine, puis je me suis dit : 'Je vais aux toilettes et je reviens.' Kan mo dan twalet mem mo nek tann kriyé : 'Ayo mama.' Mo galoupé, mo vinn gété. Mo trouv mo piti an long, dan enn lamar disan. Mo'nn rési trap, li met li lor lili. Disan ti pé koulé, mo pann koné ki pou fer. Mo'nn pran enn latwal mo'nn atas otour so la-ans», confie Waseelah Sophie. Elle a par la suite alerté la police qui s'est rendue sur place, avant d'alerter le Service d'aide médicale urgente (SAMU). Le personnel du SAMU a pu prodiguer les premiers soins au petit avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital.

La mère dit ignorer comment son fils s'est blessé. «Sa lerla ti éna zis nou dé dan lakaz. Kan mo'nn démann li kinn arivé, linn dir mwa linn tonbé. Mo res bet kouma linn pik li ek kouto», relate-t-elle. Cependant, la police doute de la cohérence de cette version malgré le fait que le lit où se trouvait le petit est à quelques centimètres de la table sur laquelle se trouvait le couteau. L'arme a été saisie pour les besoins de l'enquête et le petit sera auditionné par la police avec l'aval des médecins. La mère ajoute que son enfant se porte bien et qu'elle attend les heures de visite pour se rendre à l'hôpital.«Mo pann al get li gramatin, mé taler mo pou alé» confie-t-elle.

Dans le voisinage, la thèse de l'accident ne tient pas la route. Ils savent pertinemment que la victime est un enfant battu. «Sa zanfan-la gagn baté ar so paran. Li pas boukou mizer. Li enn extra bon zanfan. Bann dimounn koumsa pa mérit zanfan», confie un habitant. La Child Development Unit et la Brigade pour la protection de la famille ont été alertées.

La police de Barkly enquête sur un cas similaire. Mercredi, vers midi, les policiers ont reçu un appel de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, les informant qu'un habitant de la localité, âgé de 28 ans, s'était présenté à l'hôpital avec des blessures et qu'il était en salle. Lorsque les policiers se sont rendus sur place pour en savoir plus, la victime n'était pas en état de donner sa version. Mais selon les membres du personnel médical, le jeune homme avait été poignardé au niveau des poumons. Les policiers ont également interrogé les proches du jeune homme et l'une d'entre eux a soutenu que ce dernier s'est blessé en tombant sur un panneau de vitre de la terrasse, mardi vers 15 h 45. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ces incidents.