Maroc: Marrakech - Atelier sur le bilan de l'action humanitaire du CRM dans les zones touchées par le séisme d'Al Haouz

Marrakech — Les travaux d'un atelier dédié à dresser le bilan de l'action humanitaire du Croissant-Rouge marocain (CRM) et de celle de ses partenaires dans les zones touchées par le séisme du 08 septembre dernier, ont débuté, jeudi à Marrakech.

Initiée par le CRM sous le thème "Six mois après le séisme d'Al Haouz, comment contribuer au développement et au renforcement des communautés affectées ?", cette rencontre de deux jours vise l'élaboration d'un plan stratégique fixant les axes prioritaires de développement, en s'alignant sur la stratégie nationale de développement des zones touchées par ce tremblement de terre, en vue de renforcer la résilience des communautés à faire face à tous les défis actuels et futurs.

Cet atelier, auquel prennent part des représentants de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), de la Croix-Rouge allemande, suisse, française et espagnole, et du Croissant-Rouge du Qatar, en plus de représentants de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, des sections provinciales du CRM à Al Haouz, Chichaoua et Taroudant, ainsi que des services extérieurs, a été marqué par la présentation d'exposés axés sur le bilan des interventions du CRM et de ses partenaires internationaux dans le cadre de l'assistance et du soutien des populations affectées par cette catastrophe naturelle.

L'accent a été aussi mis sur les difficultés logistiques auxquelles ont été confrontés les volontaires du CRM au cours des premiers jours suivant ce séisme.

Les données présentées, lors de cette rencontre, ont ainsi mis la lumière sur les efforts déployés par les volontaires du CRM pour apporter l'aide aux personnes affectées, en coordination avec les autorités locales et les partenaires internationaux.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du Croissant-Rouge marocain et président du Bureau régional du CRM à Marrakech-Safi, Moulay Hafid Alaoui, a indiqué que cet atelier vise à établir un bilan de la réponse du CRM et à identifier les interventions de collaboration avec les autorités compétentes dans les approches sectorielles.

Il a mis l'accent sur les efforts consentis par les volontaires du CRM depuis les premières heures suivant le séisme, relevant qu'une fois la phase de recherche et de sauvetage achevée, le CRM, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a continué à fournir des services de premiers secours, tout en procédant à la distribution de fournitures pour répondre aux besoins de base de la population.

Dans ce sillage, M. Alaoui a indiqué que les participants à cet atelier s'attèleront à élaborer une feuille de route pour l'intervention du Croissant-Rouge marocain avec ses partenaires internationaux et les autorités locales durant la prochaine phase.

Dans une déclaration similaire, Sami Fakhouri, chef de délégation de l'IFRC pour le Maroc et la Tunisie, a indiqué que cette rencontre représente une occasion de tirer les leçons des opérations d'aide menées au cours des six derniers mois au profit des personnes touchées par le séisme.

Cette réunion permettra également de déterminer les besoins futurs des habitants de ces zones, en coordination avec les autorités locales, a-t-il ajouté, mettant en relief l'"excellent" travail accompli dans ces zones, avec l'aide du CRM.

M. Fakhouri a aussi exprimé la disposition de l'IFRC à appuyer techniquement et financièrement le CRM afin qu'il continue de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées.

De son côté, Petrus Herpoele, représentant de la Croix-Rouge allemande au Maroc, a relevé que cet atelier vise à élaborer une stratégie commune d'ici 2025 entre les parties prenantes afin d'apporter assistance aux personnes touchées par le séisme d'Al Haouz, six mois après cette catastrophe naturelle.

Il a également rappelé que la Croix-Rouge allemande avait déjà contribué à de nombreuses actions au Maroc en 2021.