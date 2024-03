Afrique: Jeux africains 2024 - Le Ghana a-t-il vraiment intérêt à accueillir le méga-événement sportif ?

analyse

Les Jeux africains, ex-Jeux panafricains, se déroulent du 8 au 23 mars au Ghana. Prévus pour 2023, ils ont été reportés en raison d'une impasse régionale sur les droits de commercialisation, de retards dans la préparation des infrastructures et de la crise économique croissante au Ghana. Kamilla Swart fait des recherches et enseigne les méga-évènements sportifs. Nous l'avons interrogée sur le potentiel des Jeux Africains pour le tourisme sportif et sur les avantages et les inconvénients de leur organisation.

Qu'est-ce que les Jeux Africains ?

Les Jeux Africains sont un événement sportif pluridisciplinaire organisé tous les quatre ans, généralement un an avant les Jeux Olympiques. Ils se présentent comme un tournoi panafricain et sont organisés par l'Union africaine (UA). Ils visent à mettre en valeur les prouesses sportives en Afrique, à renforcer les échanges culturels et à promouvoir la solidarité, la cohésion sociale et la paix en Afrique.

Les jeux ont une longue histoire. La première édition s'est déroulée avec succès en 1965 en République du Congo, où 30 pays ont participé à 10 sports : athlétisme, basket-ball, football, tennis, haltérophilie, cyclisme, natation, handball, volley-ball et lutte.

Les Jeux africains au Ghana ne sont que la 13e édition, car l'événement n'a pas été organisé tous les quatre ans. La deuxième édition a eu lieu au Nigeria en 1973 (36 pays, 12 sports avec l'inclusion de la boxe et du judo), puis à Alger en 1978 (38 pays). La quatrième édition n'a eu lieu qu'en 1987 au Kenya (41 pays, 14 sports).

%

Depuis, les jeux ont eu lieu tous les quatre ans, avec un nombre croissant de pays et de sports. L'édition ghanéenne met en compétition 54 pays dans 30 disciplines. Sept d'entre elles sont des sports de démonstration qui mettent en avant des tendances émergentes, comme les e-sports (sports électroniques) et les arts martiaux mixtes.

L'Égypte, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Mozambique et, plus récemment, le Maroc en 2019 ont été les autres hôtes de l'événement.

Qui regardera et assistera à la compétition ?

On prévoit qu'environ 5 000 athlètes, 3 000 officiels, 2 000 bénévoles et 1 000 invités participeront l'édition ghanéenne.

Les événements de grande envergure comme celui-ci attirent généralement un large éventail de spectateurs, y compris les résidents locaux qui veulent voir les meilleurs athlètes de toute l'Afrique concourir dans leurs disciplines préférées.

Les téléspectateurs du monde entier peuvent suivre les compétitions et les cérémonies. Des chaînes de télévision locales et internationales, des stations de radio et des plateformes de diffusion en ligne devraient retransmettre les jeux à l'intention des téléspectateurs du monde entier. Cela attirera un grand nombre de professionnels des médias au Ghana.

GTV Sports Plus, la principale chaîne sportive du Ghana, est le diffuseur officiel.

Que disent les études sur les résultats de l'organisation de l'événement ?

De nombreuses études ont été réalisées sur le triple impact (économique, social et environnemental) de l'organisation de grands événements sportifs comme celui-ci. Bien que leurs conclusions varient, elles suggèrent que l'accueil d'un événement peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs.

Pour le côté positif, l'organisation des jeux peut stimuler le tourisme et la croissance économique, améliorer les infrastructures et promouvoir la fierté et l'unité nationales. Cependant, elle comporte des risques et des défis potentiels, notamment les dépassements de coûts, le déplacement des communautés locales, les préoccupations environnementales et la durabilité à long terme des infrastructures construites pour l'événement.

Des études portant sur trois Jeux africains - au Maroc, au Mozambique et en Afrique du Sud - servent d'exemples pour offrir des aperçus plus détaillés.

Étude 1 : Maroc

Les conclusions d'une étude de cas de 2020 sur l'organisation par le Maroc des Jeux africains de 2019 soulignent l'importance de relever divers défis pour améliorer le succès et les avantages à long terme de l'organisation. Il s'agit notamment de l'engagement des parties prenantes, de la planification de l'héritage, de la participation du public et de l'évaluation de l'impact. L'étude suggère que l'impact des jeux sur le Maroc pourrait être modeste.

Les points forts de l'étude sont l'implication limitée des acteurs locaux dans le processus d'organisation, l'absence d'études de faisabilité, la faible fréquentation des sites et l'absence de planification de l'héritage.

Étude 2 : Mozambique

Une étude de 2011 sur l'organisation des Jeux panafricains par le Mozambique la même année a révélé que, dans l'ensemble, l'organisation a suscité un mélange d'enthousiasme pour les nouvelles installations sportives et de défis pour les vendeurs locaux. L'étude met en évidence les complexités et les impacts potentiels des méga-évènements sur les zones urbaines et les communautés marginalisées.

Les principales conclusions sont que le développement urbain pour les jeux a entraîné le déplacement de nombreux vendeurs et marchands de leurs emplacements rentables. Les pauvres des villes n'ont pas été correctement pris en compte dans les stratégies de création d'image de la ville. Malgré cela, certains ont exprimé l'espoir que le développement améliorerait leur vie à long terme. Toutefois, les résultats et les avantages réels restent incertains.

Étude 3 : Afrique du Sud

Une étude de 2014 sur l'accueil par l'Afrique du Sud des Jeux panafricains de 1999 s'est concentrée sur le développement des infrastructures à Johannesburg, car l'héritage de l'événement était principalement axé sur le développement du village des athlètes dans le township d'Alexandra (une zone urbaine noire créée par les politiques de développement séparé de l'ancien État de l'apartheid).

Les principales conclusions indiquent que, malgré des investissements importants, le village n'a pas permis de faire baisser de manière substantielle le niveau de pauvreté général d'Alexandra. L'héritage économique et de marque des jeux de Johannesburg a été largement oublié 15 ans plus tard.

Le jeu en vaudra-t-il la chandelle pour le Ghana ?

Les études montrent que les aspects négatifs peuvent facilement l'emporter sur les aspects positifs de l'organisation des Jeux. Mais pour savoir si l'organisation des Jeux en vaut la peine pour le Ghana, il faudra procéder à une analyse complète de toutes les données nécessaires après coup.

Alors que la ferveur monte et que le comité d'organisation souligne l'état de préparation du pays, des inquiétudes ont été rapportées concernant des problèmes logistiques, des problèmes d'installations et l'absence d'athlètes de renom. De nombreux Ghanéens seraient également sceptiques à l'idée que le pays paie pour un méga-évènement alors qu'il traverse une crise économique.

Read more: Morocco's fabulous football year - what's behind their success on and off the field

En fin de compte, un événement panafricain présente de nombreux aspects positifs pour le continent. Si la présentation par le Ghana de sa riche culture et de son hospitalité chaleureuse s'accompagne d'une organisation et d'une compétition de haut niveau, les jeux ne manqueront pas de ravir les téléspectateurs.

Toutefois, les études antérieures ont mis en garde contre le fait que l'organisation d'un événement de cette envergure doit être pleinement intégrée aux stratégies de développement du pays hôte.

Associate professor, Hamad Bin Khalifa University