Tunisie: Une offre touristique qui s'affine - Le tourisme de croisière, une niche à développer

La Tunisie positionnée au coeur de la Méditerranée a toutes ses chances. Elle est toutefois exposée à une concurrence frontale avec Venise, les iles grecques, Alexandrie...

Les questions qui se posent pour promouvoir la destination maritime tunisienne sont : comment promouvoir et augmenter ces arrivées ? Comment mieux accueillir et fidéliser les touristes ? La Tunisie, positionnée au coeur de la Méditerranée, a ses chances. Toutefois, elle est exposée à une concurrence frontale avec Venise, les îles grecques et Alexandrie, pour ne citer que ces exemples-là.

En 2023, le chiffre le plus lumineux du trafic passager dans les ports tunisiens est celui des croisiéristes dont les arrivées ont plus que triplé, passant de 55 mille touristes en 2022 à 179 mille en 2023, selon les données publiées récemment par le ministère du Transport.

Le nombre global d'arrivées de touristes non résidents, toutes voies de transport confondues, est de l'ordre de 6,2 millions en 2023. Donc malgré cette forte progression, le tourisme de croisière made in Tunisia reste assez timide.

Toutefois, la hausse est bien là et elle est très intéressante à étudier, car le tourisme de croisière est en plein boom en Méditerranée et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

La croisière est une forme de tourisme originale et attirante. On visite plusieurs pays, on fait escale dans plusieurs ports, en quelques jours, dans un hôtel flottant luxueux. Cette forme de tourisme a vécu ses plus belles années entre 1980 et 1990. Depuis, l'offre s'est affinée et diversifiée, déployant plusieurs tarifs et visant plusieurs catégories de clientèle.

%

Chaque année, près de 4,8 millions de personnes partent en croisière dans le monde. Avant la crise planétaire du Covid, ce chiffre, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), s'élevait à environ 30 millions de passagers !

Les îles Caraïbes raflent la mise

Les Caraïbes restent la première destination des croisiéristes avec 80% du marché mondial. En 2018, près de 30 millions de croisiéristes sont passés par cette mer. Les compagnies se livrent ici une concurrence rude pour rafler une plus grosse part de marché.

La mer des Caraïbes est suivie par la Méditerranée qui occupe désormais la seconde place, devant le nord européen et les fjords (ancienne vallée glaciaire envahie par les eaux marines) norvégiens.

Les groupes de croisières les plus puissants sont américains, disposant de moyens illimités de mastodontes luxueux.

La grande enseigne Carnival a 100 navires qui parcourent les mers sans relâche. Le marché européen a également percé ces dernières années.

La clientèle s'est aussi variée. Outre les personnes âgées en provenance de l'Amérique du nord, les touristes asiatiques qui se positionnent en haut de la liste.

Une hausse réelle mais timide

La vocation méditerranéenne, marine de la Tunisie, est connue dans l'histoire. En Tunisie, la reprise des croisières des grandes compagnies internationales est visible, spécialement au port de La Goulette, détaille encore la note dédiée à l'activité du trafic maritime et des ports en 2023.

Les questions qui se posent à l'heure actuelle, c'est comment promouvoir et augmenter ces arrivées de croisiéristes ? Comment mieux les accueillir et les fidéliser ? La Tunisie, positionnée au coeur de la Méditerranée, a toutes ses chances. Toutefois, elle est exposée à une concurrence frontale avec Venise, les îles grecques, Alexandrie, pour ne citer que ces exemples-là.

Pour consolider son attractivité, la Tunisie devra donc multiplier les ports, moderniser les terminaux de passagers et assouplir efficacement les formalités. Elle doit concevoir des circuits et des concepts capables de rivaliser avec les concurrents, tels que mettre en avant la Tunisie de Carthage. Ensuite, il faudra contacter les opérateurs de croisières, un par un, et réussir à inscrire notre pays sur leurs catalogues. Un travail patient qui ne manquera pas de porter ses fruits.