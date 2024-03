Cote d'Ivoire: Journée Internationale des droits de la Femme (Jif) - Mariatou Koné rend hommage aux femmes du secteur Éducation - Formation

Dans une adresse, ce vendredi 8 mars 2024, marquant la célébration de la Journée internationale de la Femme (JIF), la ministre de l'éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné a rendu hommage à toutes les femmes du secteur Éducation-Formation.

« La Journée internationale de la Femme célébrée le 8 Mars de chaque année, m’offre l’opportunité de rendre à nouveau hommage à toutes les femmes du secteur Éducation - Formation. Ces vaillantes et braves femmes qui contribuent chaque jour à la formation du capital humain et à l’encadrement des apprenants », a déclaré Mariatou Koné.

La ministre, dans son adresse, a salué les « énormes sacrifices » faits par les femmes pour la bonne marche du système éducatif ivoirien.

Revenant sur le thème de l’édition 2024 de la JIF « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », Mariatou Koné a indiqué qu'il offre l'occasion de féliciter et de saluer leur travail, leur courage et leur abnégation à l'accomplissement de leur mission éducative.

Rappelant que l’éducation est la racine nourricière du développement durable de toute nation, la ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement d'œuvrer davantage pour l’amélioration des conditions de travail des acteurs du secteur Éducation-Formation en général, mais celles en particulier des femmes. Et la poursuite des actions de promotion du genre dans l'écosystème éducation-formation.

« Qu’elles soient dans les services administratifs et techniques, dans les salles de classe ou techniciennes de surface, je voudrais leur rendre un vibrant hommage pour l'engagement et le don de soi au service de la Nation ivoirienne », a dit la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Mariatou Koné a aussi salué les hommes du système éducatif, compléments indispensables des femmes, qui œuvrent à relever les défis présents et futurs pour une école de qualité et de mérite, dans la transparence et dans l’équité.