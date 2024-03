Maroc: Convention multipartite pour le développement de l'industrie médicale à Essaouira

Essaouira — Une convention de partenariat visant le développement de l'industrie médicale, a été signée, jeudi dans la Cité des Alizés, entre la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), le Conseil communal d'Essaouira et trois entreprises dans le domaine du dispositif médical.

Paraphée par M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et président de la FRDISI, M. Tarik Ottmani, président du Conseil communal d'Essaouira, et MM. Mustapha El Alaoui, Mohamed El Hajaji et Karim Zaher, respectivement directeurs généraux des entreprises "Conmedic Groupe", "LC2A" et "Gigalab", cette convention s'inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à mettre en place et élargir les dispositifs d'accompagnement en faveur du renforcement de l'infrastructure technologique et de la R&D (Recherche et Développement) au sein des entreprises marocaines, ainsi que de la création d'un écosystème industrie-université-centres de recherche pour soutenir l'innovation et en faire un moteur de croissance de l'industrie marocaine.

Cette convention multipartite tend aussi à implanter des unités industrielles à Essaouira, à fournir les autorisations et les procédures administratives nécessaires pour ce projet, ainsi qu'à promouvoir l'innovation et le développement technologique dans la province.

Elle porte également sur le renforcement et le développement des compétences des étudiants de l'Ecole SupTech Santé, ainsi que sur la promotion des domaines d'ingénierie et de l'industrie médicale au niveau local.

Dans une déclaration à la MAP, M. Azoulay s'est réjoui de ce partenariat qui "ouvre la voie à de nouvelles perspectives d'investissement à forte valeur ajoutée à Essaouira", se disant fier de cette nouvelle collaboration qui "vise à renforcer l'économie locale et à consolider les opportunités de développement durable de la ville".

"Le domaine de l'industrie de dispositif médicale offre un potentiel considérable en tant que générateur de valeur ajoutée, de richesses et d'emplois", a relevé M. Azoulay, affirmant que cette initiative offrira des opportunités prometteuses aux générations futures de la Cité des Alizés.

De son côté, M. Ottmani a expliqué que ce partenariat, qui intervient dans le cadre du projet de création d'une Zone d'activités économiques à Essaouira, vise à favoriser l'émergence d'entreprises locales, notamment dans les domaines de la santé et de la technologie, afin de renforcer la compétitivité de la province à l'échelle nationale.

Insistant sur l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour stimuler la création d'emplois au niveau local, M. Ottmani a, dans ce sillage, fait part de l'engagement du Conseil communal à soutenir les initiatives visant à promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et l'inclusion économique des jeunes.

Pour leur part, MM. El Alaoui, El Hajaji et Zaher, ont mis en avant l'importance de ce partenariat tripartite pour créer un environnement propice à l'investissement et à l'innovation, ainsi que pour renforcer les capacités locales en matière de R&D dans le secteur du dispositif médical.

De même, ils ont exprimé leur engagement à contribuer activement au développement de l'industrie des dispositifs médicaux à Essaouira, en mobilisant les ressources et l'expertise nécessaires pour la réussite de projets innovants dans ce domaine.