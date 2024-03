Maroc: Nouvelle littéraire - Neuf cadres éducatifs talentueux primés à Rabat

Rabat — La Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation a organisé, vendredi à Rabat, la cérémonie de remise du Prix de l'excellence culturelle et artistique dans sa 3ème édition à neuf talents parmi les adhérents de la Fondation, actifs et retraités.

Coprésidée par le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et le président de la Fondation, Youssef El Bakkali, cette cérémonie constitue une expression de reconnaissance, de valorisation et de célébration des talents et de la créativité des cadres éducatifs dans les différentes disciplines culturelles et artistiques.

La nouvelle littéraire a été choisie comme discipline phare de cette édition, pendant laquelle 322 candidatures dans trois langues (arabe, amazigh et français) ont été soumises à l'appréciation de trois jurys composés de professionnels de l'art, tous experts dans leurs catégories respectives.

S'exprimant à cette occasion, M. Benmoussa a tenu à féliciter les lauréats pour leur consécration bien méritée, saluant ce genre d'initiatives visant à célébrer l'excellence et à promouvoir la création culturelle et artistique chez la famille de l'enseignement pour permettre aux enseignants d'élargir leurs connaissances et de développer leurs compétences pédagogiques.

Ce Prix vise à valoriser les potentialités intellectuelles, artistiques et créatives des enseignants et contribuer ainsi à consacrer une école publique citoyenne et renouvelée, a ajouté M. Benmoussa, relevant l'intérêt accordé à la culture et à la création dans le cadre de la réforme globale de l'école publique.

Pour sa part, M. El Bakkali a indiqué que ce Prix se veut un rendez-vous pour mettre en avant les potentialités et les réalisations de la famille de l'enseignement, soulignant les efforts déployés par la Fondation pour diversifier ses prestations.

Dans le même sens, il a évoqué l'intérêt accordé par la Fondation à la promotion de la culture, relevant que l'objectif de ce Prix, fruit d'une étroite collaboration avec le ministère, consiste à motiver les enseignants et contribuer à la valorisation de leurs talents et capacités créatives, notamment dans les domaines de la culture et de l'art.

Dans la catégorie de la nouvelle arabe, le premier Prix a été décerné à Rabiaa Abdelkamel de Casablanca pour sa nouvelle "Taali Taali", alors que le deuxième Prix est revenu à Soufiane Bachar d'Essaouira pour sa nouvelle "Al Waraka Al Akhira" et le 3ème Prix a été remporté par Atika Hachimi de Rabat pour son histoire intitulée "Fi ghayahib Al Bayad".

Pour ce qui est de la nouvelle en amazigh, le premier Prix a été attribué à Mustapha El Kaddaoui, enseignant à Nador, pour sa nouvelle "Butsira n taduft/ Une chaussure en laine" alors que le 2ème Prix est revenu au jeune enseignant Hicham Fouad Koughalt d'Agadir pour son oeuvre "Aydi d tmmurghi/ Le chien et les criquets". Pour sa part, Meriem Idrissi, enseignante à Meknès, a remporté le 3ème Prix de cette catégorie pour son histoire "Agoun Tarir/ Le lait de la diablesse".

Dans la catégorie de la nouvelle en langue française, le premier Prix a été décerné à Ahlam Nouiouar de Tanger pour son oeuvre "La muse et la huppe". Moulay Rchid El Mellali, enseignant et animateur culturel à Khénifra (2e Prix) a été primé pour son ouvrage "Le collectionneur" tandis que le 3ème Prix a été remporté Mounir Mousaddak, enseignant à Fès pour sa nouvelle intitulée "L'épreuve".

La Fondation compte assurer la promotion des neuf oeuvres gagnantes au niveau de son réseau des centres culturels "IKLYLE".