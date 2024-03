Sénégal: Bambey - L'ISFAR accueille prés de 120 nouveaux étudiants cette année (Directeur)

Bambey — L'Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR) de Bambey (Diourbel, centre) a enregistré 118 nouveaux étudiants pour la rentrée académique 2023-2024, a annoncé jeudi, son directeur, Serigne Modou Sarr.

"Dans les années 1960, on recevait vingt-cinq étudiants maximum par an, aujourd'hui on est presque à 120 étudiants pour la nouvelle promotion", a-t-il déclaré en marge de l'amphi de rentrée de la 60ème promotion de l'ISFAR.

Selon lui, cette situation s'explique par la forte demande d'étudiants qui souhaitent être formés à l'ISFAR, mais aussi par la montée en puissance de l'institut.

Toutefois, il a souligné que cette forte demande n'est pas sans conséquence sur les conditions d'études et d'hébergement des étudiants. Il a déploré le manque d'infrastructures modernes de l'institut de formation rattaché à l'université Alioune Diop de Bambey.

"L'institut supérieur de formation agricole et rurale a les mêmes bâtiments depuis l'indépendance, lesquels se trouvent aujourd'hui dans un état de vétusté avancé. On est vraiment confronté à un déficit d'infrastructures pédagogiques et administratives", a déploré M. Sarr, soulignant par la même occasion un déficit d'enseignants.

A l'en croire, si l'institut avait été doté d'infrastructures adéquates, il pourrait recevoir plus d'étudiants pour absorber la forte demande.

Serigne Modou Sarr a indiqué que le programme de modernisation de l'institut en cours de rédaction sera soumis aux pouvoirs publics pour doter l'établissement d'infrastructures adéquates.

Il a annoncé le démarrage cette année d'un module en agrobusiness pour se conformer aux exigences du marché de l'emploi.