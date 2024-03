Afrique: 'Les nouvelles amazones', un récit radiophonique de femmes africaines 'inspirantes'

Dakar — Le Réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation (REJI) annonce avoir lancé un podcast intitulé "Les nouvelles amazones", avec l'ambition de mettre la lumière sur "les voix de femmes africaines inspirantes", a appris l'APS de la rédactrice en chef adjointe de cette émission radiophonique, Fatoumata Keita.

"+Les nouvelles amazones+" se veut un podcast qui "retrace et célèbre la force, la résilience et le leadership des femmes sur le continent africain sur tous les fronts surtout des anonymes, celles qui ne sont pas forcément sous les projecteurs et pourtant qui parviennent à faire quelque chose pour la communauté́", renseignent les initiatrices dans une note transmise à l'APS.

Selon la rédactrice en chef de l'émission, il s'agira de relayer les récits de "femmes africaines discrètes, modestes mais fortes et engagées, et dont la détermination et le courage impactent de façon significative leurs communautés".

Journaliste guinéenne membre du réseau regroupant d'anciens lauréats de la bourse RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon, Fatoumata Keita indique qu'à travers cette initiative, le REJI compte essentiellement mettre en évidence "le rôle crucial de ces femmes dans le développement du continent africain".

"Nos sociétés africaines se sont tissées sur une base patriarcale endurcie et gelée au fil des siècles. Il est de notre devoir aujourd'hui de les détricoter dans une approche constructive, clairvoyante et de complicité avec les hommes", a pour sa part relevé Cécile Goudou, présidente du Réseau Dupon-Verlon pour le journalisme d'investigation

Lauréate de l'édition 2016 de la bourse RFI Ghislaine Dupont-Claude Verlon, elle a notamment invité les femmes à "briser les barrières", "tisser des liens entre nos pays, nos cultures" et "éclairer les coins les plus sombres de nos sociétés à travers une voix, malgré la diversité des intonations propres à chacune de nos contrées".

Le Réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation réunit d'anciens lauréats de la bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon créée en 2014 par le groupe France médias monde, en hommage aux deux employés de RFI tués en novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali.