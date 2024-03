Maroc: 8 Mars - La MAP célèbre ses femmes

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a organisé, vendredi à son siège à Rabat, une cérémonie en l'honneur de ses femmes cadres relevant des corps journalistique et administratif, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Cette cérémonie, présidée par le Directeur général de la MAP, M. Fouad Arif, a été l'occasion de mettre en lumière les efforts déployés par le personnel féminin de l'Agence ainsi que son engagement et son dévouement sans faille pour le rayonnement de la MAP aux niveaux national et international.

Il s'agit d'une tradition instaurée depuis des années au sein de la MAP afin de mettre en avant la volonté sincère de ses responsables à soutenir les femmes dans leur émancipation et à les encourager à assumer des rôles de leadership, que ce soit aux services rédactionnels ou administratifs.

A cette occasion, le Directeur général de la MAP a salué les efforts importants consentis par les femmes cadres de la MAP et les rôles avant-gardistes qu'elles jouent au service de l'Agence et de la patrie, nonobstant les difficultés et les sacrifices inhérents à la nature du travail médiatique.

Il a relevé à ce propos que la femme occupe plusieurs postes de responsabilité au sein de l'Agence, précisant que la MAP compte 3 directrices, 5 cheffes de divisions et 29 cheffes de services.

Dans la même veine, M. Arif a fait savoir que la femme est présente en force dans l'effectif de l'Agence avec 160 femmes exerçant au siège central à Rabat, 23 au niveau des pôles régionaux et 11 dans les pôles internationaux.

Ces acquis, engrangés avec beaucoup de mérite par les femmes de l'Agence, s'inscrivent dans le sillage de la promotion des conditions de la femme marocaine de manière générale, a-t-il relevé, faisant part de la détermination de la MAP à oeuvrer davantage pour permettre aux femmes d'accéder aux sphères de décisions et d'occuper la place qui leur échoit au sein de l'Agence.

La MAP multiplie les initiatives afin d'accompagner la montée en puissance du leadership féminin et promouvoir la culture de la parité, et ce à travers une politique d'embauche qui conforte l'égalité des chances entre les deux sexes et qui veille à offrir aux femmes journalistes un plan de carrière opportun avec différentes perspectives d'avenir.

Ainsi, les agencières de la MAP ont pu occuper, grâce à leurs compétences et leur détermination, plusieurs postes de responsabilité contribuant ainsi à l'oeuvre et à la dynamique de développement que connait le champs médiatique en général et l'Agence Maghreb Arabe Presse en particulier.