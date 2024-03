Maroc: Essaouira / Convention - cadre pour le développement des compétences des étudiants de l'Ecole Suptech Santé

Essaouira — La Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) et La Fédération marocaine des Acteurs de la Santé (FMAS) ont signé, jeudi à Essaouira, une convention- cadre pour le renforcement et le développement des compétences des étudiants de l'Ecole Supérieure de Génie Biomédical et des Techniques de Santé (SupTech Santé).

Paraphée par M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et président de la FRDISI, et le président de la FMAS, Karim Zaher, cette convention entend promouvoir la recherche scientifique, le progrès technique et l'innovation, notamment dans les domaines de l'ingénierie et de l'industrie médicale, tout en renforçant le partage et l'échange du savoir, du savoir-faire et de l'expertise dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la recherche scientifique et du développement industriel.

Ce partenariat a également pour objectif l'organisation de rencontres, de visites, de stages, de travaux pratiques et d'études de terrain entre le monde académique et celui de l'industrie médicale au profit des étudiants de SupTech Santé.

Dans une déclaration à la MAP, M. Azoulay s'est félicité de ce "partenariat prometteur qui représente bien plus qu'une simple entente entre deux entités, mais plutôt une avancée significative pour la ville d'Essaouira dans son ensemble, offrant des opportunités de croissance et de développement".

A travers ce partenariat, les étudiants de Suptech Santé auront l'opportunité d'effectuer leurs premiers stages dans des établissements relevant de la FMAS, renforçant ainsi leurs compétences pratiques, a-t-il expliqué.

"Cette convention qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Royaume visant à atteindre la souveraineté sanitaire, permettra à notre pays de franchir un nouveau palier en matière d'innovation et de recherche et développement dans le secteur de la santé", a relevé, de son côté, M. Zaher.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur l'importance de l'innovation technologique dans le domaine de l'industrie médicale, notant que ce partenariat ambitionne aussi de "renfoncer le rôle de la FMAS en matière d'engagement, d'investissement et de dévouement, pour le bénéfice unique du Maroc".

Pour sa part, le président délégué de la FRDISI, Hicham Medromi, a mis en avant l'importance de ce partenariat qui permettra aux étudiants de l'Ecole Suptech Santé de bénéficier d'une expérience pratique au sein d'établissements affiliés à la FMAS.

L'immersion de ces étudiants dans le monde professionnel contribuera non seulement à enrichir leur parcours académique, mais aussi à développer leurs compétences pratiques essentielles, ce qui facilitera leur insertion dans le marché de l'emploi, a-t-il ajouté.

Conclu pour une période de cinq ans, ce partenariat s'assigne pour objectif ultime le développement de l'employabilité, de l'entreprenariat et de l'insertion socio- économique des jeunes de la ville d'Essaouira.