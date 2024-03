Congo-Kinshasa: Beni - 13 premiers ex-combattants de Mumbambiro intègrent le programme de réinsertion communautaire

Le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et Stabilisation (PDDRC-S)/Beni a accueilli jeudi 7 mars treize ex-combattants démobilisés venant du site de Mubambiro dans le territoire de Masisi.

Il s'agit d'une première vague de ces ex-combattants estimés à environ deux cents personnes, toutes ressortissantes du Grand Nord-Kivu. Une fois réinsérés dans leurs communautés, ces ex-combattants prendront part aux différents projets de réinsertion communautaire financés par l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO.

Ce sont des ex-combattants de différents groupes armés actifs dans le grand Nord Kivu. Ils font partie des tout premiers à adhérer au processus de paix, concrétisé par le PDDRC-S et ses partenaires.

Omar Kavotha, chef d'antenne du PDDRC-S / Beni explique :

« Ceux qui doivent venir à Beni, ce sont des fils et filles de Beni. Et nous avons préalablement procédé au traçage de leurs familles. Pour le cas de Beni et Lubero, nous attendons plus ou moins 120 personnes; et, quand nous allons ajouter leurs dépendants, ils seront plus ou moins deux cents ».

Il appelle la communauté à les accueillir, " pour qu'ils ne soient pas victimes de discrimination. Ils ont choisi la voie de la non-violence, en acceptant leur désarmement et démobilisation »

Un ex-combattant, prénommé Patrick, pour des raisons de sécurité, affirme avoir rejoint le site de Mubambiro en 2019.

Après sa démobilisation, il a longtemps attendu ce moment pour rejoindre sa communauté :

« Je suis content de rejoindre ce jour ma communauté. La vie de brousse n'est pas bonne. Aujourd'hui, je ne peux plus tenter ou me laisser influencer par quiconque pour retourner dans la milice. Aux responsables du programme, (je demande) de bien faire notre suivi. Que chacun arrive à réaliser le métier qu'il avait choisi dans le cadre de la réinsertion communautaire ».

La MONUSCO a assuré le transport aérien de ces ex-combattants, de Goma à Beni.