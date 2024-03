Afrique: 13es Jeux africains d'Accra - Six disciplines retenues pour représenter le Congo

A l'orée de l'ouverture des 13es Jeux africains qui vont se dérouler dans la capitale du Ghana (Accra), du 8 au 23 mars, le ministre des Sports et de l'Education physique, Hugues Ngouélondélé, a eu une séance de travail avec les présidents des fédérations retenues pour aller représenter le Congo lors de cette grand-messe continentale.

Le patron du sport congolais a eu un dialogue franc et direct avec les responsables des fédérations, leur faisant part de sa grande préoccupation d'envoyer toutes les fédérations retenues à Accra, soit près de 200 personnes, mais les ressources mises à la disposition de son ministère pour cet événement ne répondent pas au budget initial demandé pour faire face aux différentes charges dont l'important coût des accréditations des athlètes qui s'élève à plus de 200 000 dollars (près de 120 millions F CFA).

Plutôt que d'envoyer tout le monde dans des conditions indignes et ternir l'image du Congo considéré comme la « mère » des Jeux africains pour avoir abrité les premiers en 1965 et ceux du cinquantenaire avec faste en 2015, le ministre en a appelé au sens de la responsabilité de tous pour que de commun accord un tri soit fait afin que sur les onze fédérations retenues au départ, qu'il ne soit pris en compte que celles ayant de réelles chances de médailles et celles dont les Jeux d'Accra constituent une étape qualificative pour les Jeux olympiques de Paris.

Au terme d'un échange fructueux et de commun accord, il n'a finalement été retenu que six fédérations sur onze, à savoir le football, le judo, le karaté, le badminton, le tennis de table et l'athlétisme.

Faisant preuve de pédagogie face aux responsables des fédérations, Hugues Ngouélondélé leur a dit : « C'est le coeur serré que cet arbitrage est fait parce nous souhaitions que vous partiez tous, mais vous voyez bien que les ressources mises à disposition sont limitées et nous ne voulons pas nous retrouver avec des histoires qui n'honorent pas le pays et qui finissent sur les réseaux sociaux ».

Les athlètes congolais à qui le ministre a rappelé le devoir de performance et l'exigence d'honorer les couleurs nationales au Ghana en ramenant des médailles ont quitté Brazzaville le 6 mars par vol spécial. La cérémonie d'ouverture des 13e Jeux africains aura lieu ce 8 mars et le Congo sera à l'affiche tout de suite après puisqu'il disputera le match d'ouverture de la compétition de football contre le Ghana.