Ile Maurice: Volley-ball - 3 à la suite pour Tampon Gecko Volley, le grand 8 pour Saint-Denis Olympique !

Domination totale de la Réunion lors de cette 28e édition du Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7). Si le Tampon Gecko Volley a réalisé le trois à la suite chez les messieurs, le Saint-Denis Olympique VB a remporté son huitième titre qu'elle attendait depuis 11 ans ! Un doublé réunionnais dans le tournoi, ce n'était plus arrivé depuis 2012 à... Madagascar. Par contre, c'est la déception du coté malgache avec les revers essuyés par les deux équipes de la Gendarmerie Nationale.

Le Tampon Gecko Volley ne trouve toujours pas d'adversaire à sa taille dans l'océan Indien. Raphaël Guermeur et ses coéquipiers ont dominé les Malgaches, pourtant soutenus par le public du Palais des Sports de Mahamasina, dans tous les secteurs du jeu. Une fois encore, Ghislain Rivoharilala et Maxime Guermeur se sont montrés très efficaces en attaque avec 16 et 15 points respectivement. En un mot, le TGV était bien trop rapide pour que les Gendarmes ne l'arrêtent !

Aurélie Pausé (à l'attaque) et ses coéquipières du Saint-Denis Olympique VB sont restées concentrées tout au long du match et n'ont laissé aucun espoir à la Gendarmerie Nationale.

«Gagner chez moi avec mon fils comme coéquipier, c'est le top. Je suis un compétiteur, je me donne à fond à chaque fois que je me trouve sur le terrain. Pour gagner cette finale, il fallait jouer vraiment propre et on l'a fait», a déclaré Ghislain Rivoharilala qui remporte son premier titre en CCZ7 à 47 ans !

«On s'est donné les moyens de faire la finale qu'il fallait. On est super contents. On avait un premier plan de jeu mais nous avions prévu un deuxième mais le premier a fonctionné comme il le fallait. L'équipe remporte un cinquième titre dont un troisième de suite. On était venu pour défendre notre titre et on l'a défendu. C'est l'expérience qui a fait la différence», a résumé Serge Hoarau dont les protégés l'ont emporté en trois manches, 25-18, 25-19 et 25-23, l'entraîneur tamponnais. Son homologue malgache, Jean Honoré Razafinjatovo, attribuait la défaite à l'accumulation de fautes directes, notamment au service et en réception et à la pression.

Joanita Latour MVP

En féminin, le Saint-Denis Olympique VB a fait preuve de maîtrise pour tenir en respect les «gendarmettes». Après avoir facilement remporté le premier set 25 points à 16, les Dionysiennes ont fait un grand pas vers le sacre en enlevant le second, 29-27. Les protégées de David Françoise concluront dans le troisième, 25-13.

«Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé ce match-là», lâchait Roxane Pausé-Damour, capitaine du SDOVB, l'une des quatre rescapées du titre de 2013 avec sa soeur Aurélie Pausé, Gaëlle Marian et Priscilla Taristas.

Photo de famille des joueuses d'Anse Royale et du Tampon Gecko Volley après le succès des Seychelloises dans le match pour la troisième place.

«Les filles ont fait un match hyper costaud. Elles sont restées concentrées. On a bien maîtrisé mais on aurait pu faire encore plus mal au service. L'équipe a été très solide», a observé David Françoise.

Si le volley mauricien n'a pas été à la fête lors de cette 28e édition, l'on a quand même comme motif de fierté que notre compatriote Joanita Latour, pointue du SDOVB, a été élue Most Valuable Player (MVP).

Les matches de classement pour la troisième place ont été disputés hier matin. En masculin, le Saint-Denis Olympique VB a réalisé une belle remontée au quatrième set pour ensuite faire la différence dans le tie-break contre les Malgaches du Club Omnisports des Forces Armées (COSFA), 23-25, 25-22, 22-25, 25-23 et 15-9. Fabien Vergoz et ses coéquipiers réalisent donc le même résultat que l'an dernier à Maurice.

En féminin, Anse Royale s'est quelque peu consolée après son élimination en demi-finale. Les Seychelloises l'ont emporté face au Tampon Gecko Volley en quatre manches, 25-19, 15-25, 25-14 et 25-10, avec notamment 19 points de Petra Richard et 17 de Marielle Bonne.

Les résultats

Finales

Hommes

Tampon Gecko Volley (Reu) b. Gendarmerie Nationale (Mad), 3 sets à 0 (25-18, 25-19, 25-23)

Dames

Saint-Denis Olympique VB (Reu) b. Gendarmerie Nationale (Mad), 3 sets à 0 (25-16, 29-27, 25-13)

Matches pour la 3e place

Hommes

Saint-Denis Olympique VB (Reu) b. COSFA (Mad) 3 sets à 2 (23-25, 25-22, 22-25, 25-23 et 15-9)

Dames

Anse Royale (Sey) b. Tampon Gecko Volley 3 sets à 1 (25-19, 15-25, 25-14 et 25-10)