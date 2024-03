Angola: Carolina Cerqueira salue le travail des femmes au Parlement

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (AN), Carolina Cerqueira, a exprimé vendredi ses remerciements à toutes les députées, employées et agentes parlementaires pour leur dévouement et sens de mission dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans un communiqué, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, qui a lieu ce vendredi, Carolina Cerqueira a souhaité que les femmes au Parlement assument toujours les responsabilités qui leur sont confiées avec fierté et dévouement, tempérant leurs énergies quotidiennes avec résilience.

Elle a exhorté les femmes de l'hémicycle à affronter tous les défis avec courage et détermination, afin qu'elles puissent être valorisées à travers la reconnaissance du mérite et à utiliser les nouvelles technologies pour s'affirmer comme talentueuses et source d'inspiration pour les autres femmes, en particulier les plus jeunes.

La responsable promet que les voix, les mains et la volonté des femmes de la « Maison de la Démocratie » seront la pierre angulaire en faveur de la construction d'une société plus équitable et plus égale pour les hommes et les femmes.