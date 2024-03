Angola: Le Président de la République défend la participation active des femmes dans tous les domaines

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu vendredi, à Luanda, que le monde doit continuer à créer des conditions favorables à la participation active des femmes dans tous les domaines de la vie, à savoir familial, social, politique, économique, culturel et sportif.

Selon un message diffusé à l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, bien que l'autonomisation des femmes soit une réalité, les femmes sont toujours la cible de préjugés qui tentent de les diminuer, d'où la nécessité d'exiger et d'affirmer leurs droits au respect et à agir équitablement dans la société.

Dans le document, il a salué les femmes, en particulier les Angolaises, qui, dès leur plus jeune âge, se sont engagées sur tous ces fronts, depuis la phase héroïque de la Lutte de libération nationale, en passant par la période de résistance à l'agression armée et à la reconstruction socio-économique du pays.

"Aujourd'hui, nous voyons la femme angolaise accomplir avec zèle les tâches les plus diverses, assumer les rôles les plus variés avec compétence et sens des responsabilités, démontrant son talent dans de multiples domaines de notre vie en société", a souligné João Lourenço.

Tous ces acquis et avancées n'ont en rien réduit sa capacité à gérer son foyer et sa vie domestique, à former ses enfants, à tendre la main à ceux qui en ont besoin, a-t-il admis.

Il déclare espérer sincèrement que les femmes du monde entier pourront surmonter les barrières qui pèsent encore sur elles et que le mouvement vers leur émancipation et leur dignité sera inarrêtable.

En souhaitant « Bonne Journée internationale de la femme », le Président de la République rend un simple hommage à toutes les femmes du monde qui contribuent à construire le présent et à maintenir vivant l'espoir de jours meilleurs pour toute l'humanité.