Angola: Le pays et la Thaïlande discutent du renforcement des relations

Luanda — La secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, a tenu vendredi matin, à Bangkok, en Thaïlande, une réunion de travail avec son homologue thaïlandais, Sihasak Phuanketkeow, dans le cadre d'une visite visant à renforcer les relations diplomatiques et la coopération dans divers domaines.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures, l'occasion a été utilisée pour les deux parties pour identifier de nouveaux domaines de coopération, ainsi que pour aborder les questions régionales et multilatérales, en mettant l'accent sur l'engagement de l'Angola dans les questions liées à la réalisation de la paix et de la sécurité dans le pays.

Dans cette perspective, le secrétaire d'État a réitéré l'intérêt de l'Angola pour les investissements directs thaïlandais, dans les domaines les plus variés, notamment l'agriculture, la santé et le tourisme, et a également souligné que la signature des instruments juridiques en cours de négociation, à savoir le protocole d'accord sur les consultations politiques peut garantir une nouvelle dynamique dans ces relations.

À la table des négociations, les ministères des Affaires étrangères de l'Angola et du Royaume de Thaïlande discutent également du projet d'accord de suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service et du projet d'accord général de coopération.

D'autre part, l'entité thaïlandaise a fait référence à la volonté de son pays de signer le Mémorandum sur les consultations politiques, dans les plus brefs délais, et a appelé l'Angola à considérer la Thaïlande comme une plate-forme d'entrée dans les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

Le vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères a demandé le soutien de l'Angola à la candidature de son pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2025-2027, dont les élections auront lieu lors de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue en octobre de cette année.