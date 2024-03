Ile Maurice: Recueillement et hommage pour celui qui aidait tout le monde

Il était apprécié de tous et était Président Directeur Général du groupe Saint Aubin. Il était aussi leader du Mouvement Mauricien Socialiste Démocrate (MMSD). Éric Guimbeau, âgé de 62 ans, est décédé dans un accident alors qu'il était en rodage avec l'équipe des amoureux de Harley Davidson, équipe et groupe dont il a lui-même formé. Hier à son domicile, plusieurs personnes ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à celui qui avait le coeur sur la main.

Charles Guimbeau, fils aîné d'Éric Guimbeau, était le plus courageux hier. Il se tenait devant la maison et accueillait tant bien que mal ceux qui ont fait le déplacement . Interrogé,c'est avec la gorge nouée qu'il nous parle de son père en tant que homme politique et très actif dans le social mais aussi en tant que père exemplaire. " Mon papa était un papa très aimant avec beaucoup de qualités. Il a toujours fait énormément pour nous toute la famille. Il était le pillier de la famille et je ne peux que dire que je suis fier de mon papa pour tout ce qu'il a fait . Il aimait la vie et a toujours été là pour nous. On va essayer de garder le meilleur de lui et samedi lui faire des funérailles à son image " nous confie Charles Guimbeau.

Dans la cour, les anciens employés d' Érix Guimbeau défilent fleurs en mains. Pour beaucoup, c'est difficile de contenir les larmes car comme ils le disent si bien " pa pou gagne ankor enn dimounn koumsa". Ils l'ont côtoyé, aimé et partagé des moments mémorables. Au loin, ce sera Jean Claude Pitchee qui va attirer notre attention. Il s'assure que tout est bien respecté. Il était le chauffeur d'Éric Guimbeau, cet homme pour qui il avait une très grande reconnaissance. " monn roul ar li partou. Mo rapel enn madam ti p anvi vinn get li pou demann enn papye couma enn payslip pou li kapav al aste enn télévision credit. Misie Éric Guimbeau ti apel li e dir li pa kapav fer sa me li ti dir li swazir télévision ki li anvi. Devan mwa misie Éric Guimbeau ti tir kas ti aste sa télévision la pou sa vie Dimounn la" de remémore Jean Claude Pitchee qui compte de nombreuses anecdotes avec Éric Guimbeau qu'il accompagnait partout. Il rajoute aussi l'implication de cet homme qui soutenait aussi une équipe de foot.

Ils étaient plusieurs à s'être déplacés pour rendre un hommage à Éric Guimbeau parmi Kenny Dunnoo ou encore Le ministre Stephan Toussaint. Amédée Darga qui s'était aussi déplacé est toujours sous le choc. " Je n'en reviens pas pourquoi ? Parce que la veille de son accident on était ensemble aux funérailles d'un ami et on discutaient justement. Personne n'allait penser qu'une telle chose allait se produire . On a perdu un très grand homme franchement". Autre personnalité à s'être déplacée pour rendre hommage à Éric Guimbeau s'était Lady Sarojini Jugnauth . Elle se remémore de Éric Guimbeau comme un homme très impliqué dans le social. «c'était un Gentleman qui a été a l'écoute de tous et a aidé plusieurs personnes et familles. C'est une grande perte pour le pays».

Comme lady Sarojini Jugnauth,ils étaient plusieurs à s'être rendus à Forest Side domicile d' Éric Guimbeau. Devant la grande portaille, deux grands drapeaux du MMSD ,symbole de l'implication politique énorme de cet homme qui avait à coeur son pays et surtout Curepipe pour laquelle il avait des grands visions. Les funérailles sont prévues demain samedi 9 mars à l'église St Thérèse à Curepipe à 10h30.