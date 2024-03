Ile Maurice: Moana entre en scène

La Northfields International High School présente, aujourd'hui et demain, le spectacle Moana JR, au Caudan Arts Centre. Les trois représentations programmées ont vite trouvé preneur et se joueront à guichets fermés. Qui est derrière ce spectacle ? Combien de jeunes y participent ? Nous t'invitons à nous suivre dans les coulisses de Moana JR.

L'histoire de Moana

Moana est l'une des héroïnes les plus inspirantes que les studios Disney aient créées. Le premier film d'animation, sorti en 2016, raconte l'histoire d'une jeune Polynésienne, qui vit sur une magnifique île avec son peuple. Mais, un jour, le poisson vient à manquer et les récoltes se détériorent. Moana est convaincue que pour sauver son île, la solution se trouve au-delà de la barrière de corail qui l'entoure. Elle suggère donc de partir à la découverte d'une nouvelle terre pour son peuple. Mais son père, qui est le chef du village, s'y oppose. Toutefois, c'est sans compter la détermination de Moana. Cette dernière s'embarque alors à la recherche d'un mythique demidieu appelé Maui. Son voyage ne sera pas sans périls.

Qui est derrière ce spectacle ?

Moana JR est interprété par 55 élèves de la Northfields International High School, qui sont en Grades 7 à 13. La mise en scène porte la griffe de Farla Ribbonaar. «Lorsque je recherchais une comédie musicale à proposer, je savais que 'Moana' était l'histoire parfaite. C'est un récit de bravoure, de persévérance, d'amitié et de communauté, comprenant une belle musique qui, je l'espère, capturera l'imagination des jeunes et des moins jeunes. Moana et le légendaire demi-dieu Maui se lancent dans un voyage épique de découverte de soi, de camaraderie alors qu'ils apprennent tous les deux à exploiter le pouvoir qui réside en eux. Avec des messages inspirants de bravoure et de désintéressement, Moana JR. est sûr de faire ressortir le héros qui sommeille en chacun de nous», explique Farla Ribbonaar.

%

Pour mettre en place ce spectacle, Farla Ribbonaar a auditionné les élèves l'année dernière et les répétitions ont commencé en septembre. «La distribution comprend 50 élèves de l'école secondaire et cinq élèves de l'école préparatoire», souligne-t-elle avant d'ajouter que «les élèves ont auditionné pour les différents rôles. Ce n'était pas une tâche facile de faire la sélection mais ils se sont bien intégrés à leurs rôles. Nous avons répété principalement les vendredis et samedis pendant de nombreuses heures. Pour gérer les cours académiques et l'organisation du spectacle, les élèves étaient encouragés à apporter leurs travaux scolaires et leur matériel d'étude.»

Comment ce spectacle sera-t-il présenté ?

«Disney a adapté la production pour la scène. La version scénique repose sur les élèves pour devenir 'l'océan' et elle a une tonalité assez spirituelle. J'ai utilisé des marionnettes dans le spectacle pour donner vie à certains des personnages les plus connus. J'ai également intégré des effets audiovisuels spéciaux en provenance de l'Afrique du Sud en utilisant la société AV and Beyond pour ajouter ces éléments à la production. Les costumes ont été conçus par Lisebeth Radhay, qui a créé des costumes très authentiques, avec une touche mauricienne également. Les marionnettes ont été conçues et créées par Karen Hamilton. La conception du bateau est de Hans Time et la chorégraphie de Quinton Ribbonaar», explique Farla Ribbonaar. Cette dernière ajoute que Moana JR comprend des musiques connues des enfants et même des adultes, ainsi que plusieurs numéros de danse. Après la représentation de ce soir, le public pourra rencontrer les différents personnages du show et se faire prendre en photos avec eux.

La parole aux comédiens en herbe

Suryansh Baichoo

«J'ai 18 ans et je suis en Grade 13, soit en dernière année de secondaire. Moana est, à la base, un film, qui a été adapté au théâtre, ce qui signifie que nous avons dû obtenir les droits avant que le spectacle ne soit mis sur pied. Le script comprend des indications précises qu'il faut respecter. Ce qui veut aussi dire que la performance sera aussi de qualité, avec des jeux de rôles, des chants et des danses. J'interprète Maui. J'ai auditionné pour ce rôle à cause de mon amour pour le chant et parce que je souhaite devenir acteur. Je suis à la base une personne timide et jouer un personnage, qui a autant confiance en lui, m'a aidé à avoir davantage confiance en moi. Cette histoire tourne autour d'une île et quoi de mieux que célébrer l'insularité qu'à travers une production professionnelle. Moana nous fait réfléchir sur nos actions au quotidien et sur leur impact sur notre environnement, sur notre pays. Ce spectacle nous rappelle à quel point nous sommes chanceux de vivre dans une si belle île et qu'il nous faut tout faire pour la protéger. L'art a la force d'inspirer et d'unir les gens et je suis persuadé que ce spectacle fera exactement cela.»

Keva Baichoo

«J'ai 14 ans et je suis sûre que l'audience se laissera transporter par ce spectacle. Nous avons répété pendant plusieurs heures pour nous assurer que tout était parfait. J'interprète le rôle de Moana et j'en suis très heureuse et fière. Avec l'aide de mes camarades et de la metteuse en scène, ce rôle m'a permis de grandir autant en tant que personne qu'en tant que comédienne. J'ai toujours rêvé d'interpréter ce rôle. C'est ma passion pour la musique et le chant qui m'a poussé à auditionner pour ce rôle. Moana incarne la force autant que l'espoir et j'espère, à travers mon interprétation, encourager et inspirer les petites filles dans cette voie. Partagée entre les désirs de son père et ce qu'elle croit être juste pour son île, Moana transmet un message fort au monde: celui de trouver sa force intérieure et sa voie. Ce spectacle est des plus inspirants pour petits et grands. Je pense qu'il permettra aux gens d'avoir un autre regard sur notre monde.»

Vettri Kallee

«Je suis en Grade 11. La production que nous présentons est pleine de chants et de danses. C'est essentiellement la version scénique du film populaire Moana. Je joue le rôle de la grand-mère. J'ai auditionné pour ce rôle car elle est très spirituelle et connectée à la terre. J'ai voulu me mettre à sa place et être dans la peau de ce personnage sage. L'audience aura l'occasion de voir à quel point notre école regorge de talents.»