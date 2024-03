Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Africa mokili mobimba » de Dechaud Mwamba

Talentueux guitariste au doigté exceptionnel, Dechaud Mwamba a marqué considérablement le monde entier avec son titre « Africa mokili mobimba », devenu un hit international qui continue à subir moult interprétations.

Parue en 1961 sous le label de Kallé « Surboum African Jazz », la chanson « Africa mokili mobimba » a connu un succès fulgurant. Cette mélopée se trouve sur la face A du disque microsillon 45 tours, référencé AJ 70. Dans cette oeuvre, l'auteur magnifie l'Afrique à travers sa musique. Pour lui, après le triomphe avec « Indépendance cha-cha » et « Table ronde », le monde entier (mokili mobimba) se devait de reconnaître cette musique comme patrimoine mondial, puisque tout le monde vibre à son rythme.

60 ans après, la rumba sera inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : « Na Poto e, te n'América, mokili mobimba oye, balinga babina miziki y'Africa », autrement dit : « En Europe jusqu'en Amérique, le monde entier aime danser sur le rythme d'Afrique ». Pour cette chanson, on trouve Kallé, Rochereau et Roger Izeidi au chant, Nico à la guitare solo, à la rythmique Dechaud, à la basse Brazos, au tumba Depuissant, au drums Charlie, à la trompette Willy et Manu Dibango àu saxo phone.

« Africa mokili mobimba », dans sa première partie, est en réalité un remix de la chanson « La madre rumba », un titre du guitariste Humberto Jauma avec le groupe cubain « La Sonora Matancera ». Paru en 1958 sous le label « Seeco », ce morceau exécuté par la chanteuse Célié Cruz salue la suprématie de la rumba (la mère de tous les rythmes).

%

En 1970, Sam Mangwana et Tabu Ley font une interprétation. Dans cette reprise, les deux artistes chantent en polyphonie. Ley exécutant la première voix et Sam la seconde. En 1989, ce sera à Tshala Mwana de faire autant. En 2003, le tour reviendra à Tabu Ley et le groupe Rumbanella

Manu Dibango et Ray Lema ont également revisité ce tube. Ici, Manu chante au début dans un style de spoken word. Puis vient Ray Lema qui chante la première partie en forme de question-réponse. La seconde partie est chantée en duo par les deux.

Né le 1er janvier 1935 dans la province du Kassaï occidental, Charles Mwamba wa Kabamba, alias Dechaud Mongala, a eu un parcours musical glorieux ponctué de plusieurs événements. En 1946, il est initié à la guitare par Jimmy Elenga . C'est 1951 qu'il s'affirme comme guitariste accompagnateur dans l'écurie Opika. En 1953, il est avec Kallé qui crée l'African Jazz. En 1960, Dechaud est compté parmi les musiciens qui partent pour Bruxelles lors de la table ronde. En 1963, il va former, avec Dr Nico, Roger Izeidi et Rochereau l'African Fiesta. Quelques années après, Dechaud et Nico fonderont l'African Fiesta Sukisa. En 1999, il tire sa révérence.