Congo-Brazzaville: 8 mars 2024 - Les femmes à l'oeuvre à l'IFC

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Institut français du Congo (IFC) a annoncé une série d'activités allant de la culture au sport en passant par des échanges.

C'est par l'exposition-vente dénommée « Village du 8 mars » que débutera cette journée de célébration dont le thème retenu cette année est « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Couplée à des animations, cette exposition donnera à voir le génie de plusieurs femmes congolaises dans le domaine de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. En plus, elle sera l'occasion de promouvoir leurs actions inspirantes et innovantes.

A côté de l'exposition, le public pourra s'offrir plusieurs souvenirs avec le studio-photo éphémère qu'animera le collectif « Génération Elili ». Comme à l'accoutumée, il s'agira de poser avec des messages qui défendent les droits des femmes et encouragent ces dernières à oser.

Cette journée se poursuivra par des conférences en lien avec le thème de cette année ainsi qu'une séance d'activité physique en musique sur le parvis de l'IFC. L'objectif étant de lier éducation et forme physique.

Pour clore cette journée riche en activités et en ambiance, un concert 100% féminin sera proposé au public. Sur scène, on retrouvera, entre autres, la slameuse Mwassi Moyindo ainsi que les artistes musiciennes Gypsie la tigresse et Blessing.

Invitant les femmes de divers horizons de Brazzaville à se joindre à ces rendez-vous, l'IFC espère rendre hommage à toutes les femmes inscrites à la programmation de la célébration du 8 mars au sein de son espace. Mais surtout il souhaite nourrir des vocations et inciter plusieurs des participantes à sortir de leur zone de confort pour laisser s'exprimer le potentiel qui sommeille en elles.