Togo: Un modèle d'engagement pour l'égalité des sexes

Selon un tout nouveau rapport publié par le Groupe de la Banque mondiale, les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail sont bien plus importantes qu'on ne le pensait jusqu'ici. En tenant compte des disparités juridiques ayant trait aux violences et à la garde des enfants, les femmes bénéficient seulement des deux tiers des droits accordés aux hommes. Aucun pays du monde ne garantit l'égalité des chances pour les femmes, pas même les économies les plus riches, révèle aussi le rapport.

La dernière édition du rapport Les Femmes, l'Entreprise et le Droit dresse un état des lieux complet des obstacles qui empêchent les femmes d'entrer sur le marché du travail et de contribuer à une plus grande prospérité -- pour leur propre bénéfice, mais aussi celui de leurs familles et de leurs communautés.

Elle fournit notamment une analyse enrichie grâce à l'intégration de deux nouveaux aspects susceptibles d'élargir ou au contraire restreindre fortement les possibilités des femmes.

Le Togo a fait des progrès pour la promotion des femmes

'Nous retenons juste que, année après année, le Togo s'affirme comme un pays réformateur dans le bon sens du terme', souligne Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.

'Le rapport place même le Togo comme premier pays africain en matière de réformes audacieuses entreprises pour que la femme soit non seulement le socle de la société mais véritablement celle qui porte l'économie, celle qui doit occuper toute sa place partout dans la vie de la nation', ajoute lev VP de la BM.

Voir le dialogue entre le VP de la Banque mondiale et le Premier ministre togolais