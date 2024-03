Seychelles: Le ministre du Tourisme actuels et anciens des Seychelles ont reçu des prix à l'ITB à Berlin

L'actuel ministre du Tourisme des Seychelles, Sylvestre Radegonde, et l'ancien ministre, Alain St. Ange, ont tous deux étés récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix lors du salon du tourisme ITB 2024 à Berlin.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 6 mars, juste après l'édition 2024 du Sommet mondial des dirigeants du tourisme et de l'aviation de la Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) sur le tourisme et le changement climatique.

M. Radegonde a été nommé « Ministre du Tourisme de l'Année Région de l'Océan Indien » et M. Saint-Ange, son prédécesseur, a reçu le prix d'excellence individuel « PATWA Gold Award - Travel & Tourism. »

En recevant son prix, M. Radegonde a déclaré : « Je suis vraiment honoré et touché d'accepter ce prix prestigieux. Je le dédie aux hommes et aux femmes qui travaillent dur dans l'industrie touristique des Seychelles, car ce sont leurs efforts qui ont fait des Seychelles une destination durable de premier plan dans notre région."

M. Radegonde a reçu son prix sur scène tandis que le prix de M. Saint-Ange a été reçu en son nom par le Dr Jens Thraenhart, un consultant allemand en tourisme basé en Malaisie.

Les PATWA International Travel Awards sont décernés pour récompenser les gouvernements, les marques, les individus, les ministres et les organisations qui ont excellé et sont impliqués dans la promotion du tourisme dans différents secteurs de l'industrie du voyage et d'autres prestataires de services liés directement ou indirectement à l'industrie.

Photo : Le prix de M. Saint-Ange a été reçu en son nom par le Dr Jens Thraenhart. (St. Ange Consultancy) Photo License: CC-BY

M. Radegonde est ministre des Affaires étrangères et du Tourisme depuis le 3 novembre 2020, tandis que M. Saint-Ange a été ministre du Tourisme de 2012 à 2016.

M. St. Ange, qui est maintenant en route pour l'Afrique du Sud, a déclaré qu'il était honoré d'avoir été à nouveau reconnu par PATWA lors de la cérémonie de remise des prix ITB.

"Recevoir le PATWA Gold Award - Travel & Tourism est une leçon d'humilité et alors que je remercie Yatan Ahluwalia, le secrétaire général des PATWA International Travel Awards, je ne peux qu'ajouter que le monde du tourisme doit continuer à travailler pour consolider son industrie car la Communauté des Nations à besoin d'une industrie touristique dynamique et prospère », a déclaré M. St. Ange.

Il a ajouté : "Je continuerai à faire ma part pour contribuer au bon fonctionnement du tourisme. Le tourisme est et reste une industrie et pas seulement une activité et c'est aux professionnels du tourisme et à leurs ministres du tourisme de s'emparer de leur industrie et s'assurer qu'elle fonctionne pour leurs citoyens, leurs économies et leurs investisseurs.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.