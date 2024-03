Congo-Brazzaville: Narcisse Kiouari - « Nous allons étendre l'impact de Toastmasters auprès de la jeunesse congolaise »

interview

Originaire des Etats-Unis d'Amérique, Toastmasters international fut fondée en 1924. Au Congo, elle est officiellement présente depuis 2011. Son but est de former ses membres aux arts de la prise de parole en public et du leadership. Son responsable secteur Congo, Narcisse Kiouari, nous parle des performances de son association trois ans après son installation. Entretien.

Depuis quand exercez-vous au Congo et quelles sont les activités majeures que vous aviez réalisées ?

Toastmasters international, une association éducative originaire des Etats-Unis et fondée en 1924, s'est étendue à ce jour dans 146 pays, regroupant près de 400 000 membres à travers le monde. Son but est de les former aux arts de la prise de parole en public et du leadership, en mettant en oeuvre la "méthode Toastmaster". Cette approche, axée sur l'apprentissage par la pratique, place l'individu au coeur de sa propre formation, permettant à chacun de façonner son parcours en dialogue avec le vice-président aux adhésions du club.

En quelle année Toastmasters s'est installée au Congo ?

C'est en 2018 que Toastmasters est arrivée au Congo, mais c'est en 2021 qu'elle s'est officiellement installée via le club « Likonzi » qui a vu le jour grace à celui qui vous parle qui, après deux ans dans les clubs virtuels, a initié le premier club en présentiel au Congo. Aujourd'hui, le Congo compte quatre clubs Toastmasters: Bolongi et Likonzi à Brazzaville ; Océan et Mokili à Pointe-Noire. Ces clubs se réunissent bimensuellement pour des sessions de formation suivant la méthode Toastmasters, offrant aux membres l'occasion de mettre en pratique les enseignements reçus via la plateforme de e-learning toastmasters.org et d'affiner leurs compétences en art oratoire et en leadership.

S'agissant de l'impact de notre action, de nombreux membres, initialement incapables de parler en public de manière percutante, ont trouvé en Toastmasters une plateforme transformative. Certains, tels que Murphy Pandzou et Alvy Batangouna du club Likonzi, ont brillé lors du concours de plaidoyer et d'éloquence organisé par l'Union européenne et l'ambassade de France au Congo, remportant respectivement la première et la quatrième places. Ils attribuent leurs succès à Toastmasters International qui, selon eux, les a métamorphosés au travers de leurs participations aux sessions.

En ce mois de la femme, peut-on savoir quelle est la place de la femme dans votre organisation ?

En ce qui concerne la participation des femmes, les statistiques varient d'un club à l'autre avec une moyenne de 40% de femmes. Le club Océan de Pointe-Noire est majoritairement dirigé par des femmes.

Pour cette année dédiée année à la jeunesse, quels sont vos objectifs ?

Toastmasters International, à travers son engagement éducatif, émerge comme un acteur clé dans le développement des compétences en communication et en leadership au Congo, propageant ainsi une culture de l'excellence oratoire et relationnelle. Pour l'année en cours, l'objectif est d'étendre l'impact de Toastmasters auprès de la jeunesse en lançant des campagnes de sensibilisation. De plus, le projet ambitieux de créer de nouveaux clubs à Brazzaville, et même un club spécial pour les étudiants au sein d'une université, est envisagé d'ici à la fin de l'année.