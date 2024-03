Afrique: Tourisme - Quatre pays africains parmi ceux ayant les plus beaux paysages au monde

La reprise du tourisme devrait se confirmer cette année et ne manquera pas de profiter à certains pays disposant d'atouts à même d'attirer les touristes, la beauté de la nature en fait partie. Insider Business a établi la liste des quarante et un pays dotés des plus beaux paysages au monde dont quatre sont africains.

Faune, flore, belles plages, qualité des eaux, géographie exceptionnelle, le milieu aquatique..., le tourisme nature est en plein essor, décuplé ces dernières années par la volonté de préserver durablement les écosystèmes naturels. Un atout que certains pays mettent avant pour attirer de plus en plus de touristes. Le site Insider Business a passé en revue les atouts naturels de quarante et un pays au monde pour établir son classement mondial des pays gâtés par la nature.

Pour établir sa liste, Insider Business s'est fondé sur quatre facteurs caractéristiques: la popularité de la diversité des paysages, l'existence d'une grande biodiversité, l'existence de monuments emblématiques qui attirent des visiteurs du monde entier et l'existence de nombreuses voies navigables tranquilles. Un classement est effectué et des notes sont attribuées à chacun des pays classés. Au niveau mondial, la Suisse est considérée comme le pays ayant de magnifiques paysages avec un score de 100, suivie de la Nouvelle-Zélande (98) et de la Norvège (97). Sur le classement de ces pays disposant des plus belles natures, quatre sont africains: le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Egypte et les Seychelles.

Le Kenya et sa vallée du Grand Rift (16e, score de 81)

Le Kenya figure au premier rang des pays africains les mieux dotés en beauté de la nature. Au-delà de ses complexes hôteliers et ses camps de safari, c'est un pays qui dispose d'atouts naturels exceptionnels. La vallée du Grand Rift est une destination à nulle autre pareille pour les passionnés de la faune sauvage. De ce lieu, on peut observer les mammifères emblématiques du continent dont les Big five -lion, buffle, éléphant, léopard, rhinocéros-, les girafes, les hyènes, les gnous et une abondante espèces d'oiseaux qui font la singularité de la faune de ce pays d'Afrique de l'Est. Outre la vallée du Grand Rift, le mont Kenya, le second plus haut sommet d'Afrique après le Kilimandjaro, offre des paysages à couper le souffle avec des lacs glaciaires et des pentes boisées luxuriantes.

Afrique du Sud: parcs naturels et faune aquatique (18e, score de 79)

L'Afrique du Sud, à l'instar du Kenya, est une destination phare du tourisme de safari en Afrique. Contrairement au Kenya où les animaux sont à l'air libre, en Afrique du Sud, on les trouve surtout dans des parcs dont le plus célèbre est le parc national Kruger. Au-delà des paysages naturels, les amoureux de la faune aquatique peuvent se donner rendez-vous à Boulders Beach. L'Afrique du Sud présente un écosystème diversifié: désert, dunes boisées, plages sauvages, savanes et récifs coralliens. La nation arc-en-ciel est aussi connue pour ses belles plages dorées qui bordent l'océan indien.

Les incontournables pyramides de l'Egypte (39e, score de 43)

L'Egypte figure naturellement dans ce classement grâce à sa riche histoire, de ses magnifiques monuments antiques parmi lesquels les pyramides de Gizeh, les temples de Louxor... qui attirent les visiteurs du monde entier. La plus grande et la plus emblématique est la pyramide de Khéops, un monument de plus de 4500 ans, qui fait partie des sept merveilles du monde antique et est classée au patrimoine mondial de l'humanité. L'Egypte, c'est aussi des paysages diversifiés du delta du Nil au désert du Sahara et de l'attrait intemporel du Nil, un fleuve qui a fait de l'Egypte antique une grande civilisation.

Les Seychelles ou la parfaite carte postale (41e, score de 40)

L'archipel des Seychelles et ses 116 îles et îlots naturels et artificiels offre des paysages époustouflants. Chacune de ces iles a une expérience de plage, de faune et de flore différentes et de formations rocheuses spectaculaires. La nature a été généreuse en plages immaculées, en îles paradisiaques où vivent une faune et une flore unique au monde. Une véritable carte postale que visite chaque année l'équivalent de plus de trois fois la population du pays. Plages de rêve, îles paradisiaques, réserves naturelles, récifs coralliens, forêts tropicales. Les Seychelles sont une destination unique à la beauté naturelle avec sa faune exotique dont les tortues géantes, une forêt tropicale luxuriante, plus de 120 espèces d'oiseaux.