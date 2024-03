Afrique: Diplomatie - Paris lance une mission pour renouer ses relations avec le pays

Le président français, Emmanuel Macron, a dépêché un émissaire en Afrique pour discuter afin de renouer et de développer les relations avec ce continent et construire une image positive.

Après sa nomination le 6 février dernier comme envoyé spécial du président français pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel a commencé son premier voyage dans quatre pays : le Tchad, le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le 7 mars, il a été reçu à N'Djamena par le chef de l'Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby. Les deux autorités ont discuté des perspectives de coopération et de développement du partenariat militaire et sécuritaire entre le Tchad et la France.

« Le président nous a longuement écoutés avec beaucoup d'intérêt, mais il nous a également présenté sa vision de ce pays, de la situation régionale et des problèmes auxquels il est confronté », a déclaré Jean-Marie Bockel, ajoutant : « Il est nécessaire de poursuivre les discussions et le dialogue avec les autorités tchadiennes sur les questions militaires et sécuritaires ».

Il a également expliqué la mission qui lui a été assignée par l'Elysée. « La mission de la France est actuellement de renouer et de développer les relations avec les pays africains et de construire une image positive », a-t-il dit. L'envoyé spécial a aussi fait savoir que le concept d'Afrique française est devenu une chose du passé, soulignant que sa mission est de renouer les relations, en tenant compte des aspects économiques, culturels, éducatifs, humanitaires, d'investissement et de coopération en matière de défense, tandis que les relations de sécurité et de défense ne sont qu'un aspect.

Depuis quelques années, la France est en perte d'influence en Afrique. Chassée de la Centrafrique, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, alors qu'elle était engagée dans la lutte contre le terrorisme, la France se voit ravir la vedette par la Russie qui intensifie son partenariat avec les pays cités et bien d'autres en Afrique. Chose que Paris ne supporte pas et s'active à mettre en oeuvre de nouvelles stratégies, pour redorer le blason en ce qui concerne son image taxée de négativité en Afrique, mais aussi et surtout, renforcer sa coopération avec ce continent.