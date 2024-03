Congo-Brazzaville: Gastronomie - Thianslly Madzou Moukassa, double lauréat au championnat mondial

Parti pour Saint-Pétersbourg, en Russie, afin de représenter le Congo au prestigieux Championnat international de cuisine, Thianslly Arlych Madzou Moukassa, chef cuisinier et ambassadeur des cuisiniers d'Afrique, a décroché le 3 mars dernier deux médailles d'or, au terme du concours organisé par la Fédération mondiale des cuisiniers pâtissiers et restaurants sportifs.

Les deux titres remportés sont la « Main d'or» et le « Pouch of gold». « Je suis ravi de partager avec vous cette victoire. C'est un honneur pour moi et pour le Congo d'avoir été reconnu parmi les meilleurs chefs du monde. Je remercie toute l'équipe et tous ceux qui ont contribué à cette victoire exceptionnelle. Ce n'est pas que la mienne, mais celle de tout le continent africain », peut-on lire sur sa page Facebook.

L'objectif de ce concours qui a réuni plus de 200 participants venant des pays comme le Congo, la Russie, la Turquie, la Jordanie, le Burkina Faso, la Finlande, la Tunisie, la Belgique, la France était de promouvoir la gastronomie tout en essayant de se perfectionner et d'apprendre auprès d'autres concurrents.

Selon les critères de sélection, la spécialité de Madzou Moukassa portait sur la cuisine africaine. Disposant d'une expérience de plus de dix ans, il valorisait la cuisine congolaise. « J'ai présenté des mets tels la mouambe, le bouillon sauvage, le bouillon de poisson d'eau douce à la nage et l'emieter de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden. L'idée c'était de travailler le plus rapidement possible et dans la propreté », a-t-il expliqué, ajoutant: « Je ramènerai les médailles à la maison très bientôt ».

Formé dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité, Thianslly Arlych Madzou Moukassa s'est spécialisé dans la cuisine, la pâtisserie et la restauration. Promoteur du centre de formation 2M services, spécialisé en hôtellerie à Brazzaville, il a, à son actif, formé plus de trois cents jeunes. « Depuis mon enfance, j'aimais cuisiner, la cuisine pour moi c'est une passion. La seule chose qui tombe du ciel c'est la pluie, c'est en travaillant dur qu'on peut réaliser ses rêves. Je demande au jeune de toujours croire en leurs rêves », a-t-il conseillé.

Notons que c'est en janvier 2022 que le récipiendaire est entré dans les annales de la gastronomie congolaise et africaine en remportant le premier prix du championnat d'Afrique de cuisine au Bénin. L'année suivante, il remporte le prix du meilleur pays participant au Miva, prix du meilleur stand Miva, prix Miva Côte d'Ivoire, médaillé d'honneur à la Coupe du monde de cuisine en Tunisie, ambassadeur des cuisiniers de l'Afrique centrale de Gastro Festie 229, ambassadeur Soft Power Acc, chevalier dans l'ordre du mérite de la nation, etc...