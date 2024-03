Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Mars 2024

Sénégal : Présidentielle 2024 - Une campagne express, en plein ramadan, pour sortir de la crise

Après un mois de tensions liées au report de l’élection présidentielle sénégalaise, le chef d’État et le Conseil Constitutionnel se sont finalement accordés jeudi sur la date du 24 mars, relançant la course électorale à 17 jours de l’échéance. Une décision qui présente d’importants défis pour les candidats, contraints à une campagne plus courte et qui se déroulera, pour la première fois, durant le mois de ramadan. Au Sénégal, le feuilleton électoral semble désormais proche du dénouement. Après de nombreux rebondissements, le Conseil Constitutionnel s’est finalement aligné jeudi sur la date du 24 mars, annoncée la veille par Macky Sall, pour la tenue du premier tour de la présidentielle. Le chef de l’État a publié dans la foulée le décret fixant la période de campagne électorale du 9 au 22 mars, soit une durée de 13 jours. Les 19 candidats dont les dossiers avaient été validés pour l’élection du 25 février par le Conseil Constitutionnel se retrouvent à nouveau en lice. (Source : france24)

Bénin : Jeu électoral au Bénin - Le Code électoral n’exclut pas les partis du processus électoral

Le parlement béninois a adopté, mardi 05 mars 2024, un nouveau Code électoral. Les dispositions contenues dans la nouvelle loi qui régit le jeu électoral au Bénin, favorise la participation des partis politiques, toutes tendances confondues, aux différentes élections, notamment celles de 2026 qui retiennent les attentions. La réforme du système partisan telle que souhaitée par la classe politique, et mise en œuvre par le chef de l’Etat Patrice TALON s’est matérialisée une fois encore au parlement, par l’adoption, mardi 05 mars 2024, d’un nouveau Code électoral. La nouvelle loi a été votée en présence des élus des grands partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, notamment le Bloc Républicain (BR), l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), et Les Démocrates (LD), principale formation politique opposée au régime du président Patrice TALON. Le nouveau Code électoral, ces trois grandes formations politiques disposent du nombre de parrains nécessaires pour participer à la présidentielle de 2026. Aucune disposition du code n’empêche un parti, fut-il Les Démocrates, la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ou d’autres, de participer aux élections législatives et communales de 2026.(Source : acotonou.com)

Togo : Accès à l’eau potable - Les forages de la Tde bientôt réhabilités à Lomé

Au Togo, la fourniture de l’eau potable dans la capitale devrait connaître une amélioration. Le ministère de l'Eau et de l’hydraulique villageoise vient en effet de lancer un appel à manifestation d'intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel (CI) pour l’étude de réhabilitation des forages de la Tde et d’optimisation des équipements de pompages. L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo (PASH-MUT).Le futur prestataire devra justifier de dix ans d’expérience dans le domaine d’exploitation des eaux souterraines et d'exécution des forages. Ses missions consisteront à comprendre les raisons de la baisse de la productivité des forages actuellement exploités par la Tde et proposer les travaux à réaliser pour augmenter les débits initiaux des forages. Pour rappel, le PASH-MUT, financé par la Banque mondiale, vise à renforcer l’accès au service de l’eau et d’assainissement dans le Grand Lomé, ainsi que la performance opérationnelle des fournisseurs du système d’approvisionnement. (Source : alome.com)

Gabon : Pdg - Ali Bongo déchu, Paul Biyoghé Mba aux commandes

Entre dénonciations, critiques et démissions, l’ex-parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais (Pdg) battait de l’aile depuis le 30 août 2023, date de sa déchéance du pouvoir détenu, sans discontinuer, depuis plus de 55 ans. Pour lui redonner des couleurs et du poids, un organigramme provisoire a été annoncé, le 7 mars, à Libreville au terme d’une visite à Ali Bongo dans sa résidence privée. Le Pdg sera désormais dirigé par Paul Biyoghé Mba, en qualité de premier vice-président. Il sera assisté de trois autres vice-présidents parmi lesquels, un autre ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze. Ali Bongo quant à lui, a été simplement déchu de la présidence du parti. (Source : alibreville.com)

Ethiopie : Situation socio-politique - Communiqué du Président de la Commission sur la situation

Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat se réjouit du dénouement pacifique de la crise institutionnelle au Sénégal. Il salue la décision du Président Macky Sall d’organiser les élections le 24 Mars 2024, avant la fin de son mandat le 2 Avril 2024.Cette décision sage reflète l’enracinement et la résilience de la démocratie au Sénégal dont l’Afrique a toujours été fière.Il encourage instamment tous les acteurs politiques et ceux de la société civile à s’engager dans un processus électoral transparent, inclusif, pacifique et respectueux des principes de l’État de droit et des traditions démocratiques sénégalaises. L’Union Africaine déploiera une mission d’observation à la hauteur des enjeux. Le Président de la Commission invite les composantes de la communauté internationale à exprimer leur soutien et solidarité au Sénégal pour le succès des élections libres et transparentes dans le pays. (Source : adakar.com)

Mali : Insécurité - L’armée repousse une attaque contre la prison de Niono

La hiérarchie militaire informe l’opinion nationale et internationale que dans la nuit du 06 mars 2024 la Maison centrale d’arrêt de Niono a été attaquée par des groupes terroristes. Les FAMAs ont vigoureusement repoussé cette attaque, plusieurs terroristes ont été neutralisés, des armes et 01 véhicule ont été récupérés. Tôt ce matin 07 mars 2024, le poste frontalier de Kouremale dans le cercle de Kangaba a fait l’objet d’une attaque terroriste qui a causé des dégâts matériels mais pas de perte en vies humaines. (Source : Lessor)

Burkina Faso : Crash à l’aérodrome de Diapaga - La compassion du gouvernement

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Roland Somda s’est rendue, ce jeudi 7 mars 2024 sur le lieu du crash de l’avion qui a causé 5 décès et deux blessés. Les passagers à bord de l’aéronef de la compagnie Lead’Air en partance pour Fada N’Gourma, à la mi-journée du 6 mars 2024 ne sont pas arrivés à destination. Quelques minutes après son décollage, l’aéronef avec à son bord 7 passagers a crashé à l’aérodrome de Diapaga. En plus du pilote, quatre autres passagers ont perdu la vie. Deux personnes ont eu la vie sauve. Le jeudi 7 mars 2024, il est presque 10 heures sur les lieux du drame. Les impacts sur crash sont toujours visibles. Deux arbres quelques peu décoiffés, des objets totalement consumés…sont éparpillés par endroit. Les inspecteurs de vol sont sur le terrain pour le constat. Les forces de l’ordre veillent sur le lieu pour qu’il du drame ne soit pas souillé. (Source : Sidwaya)

Cote d’Ivoire : Activités politiques - Tidjane Thiam échange avec Simone Gbagbo

Tidjane Thiam s'est entretenu le 7 mars 2024, avec la présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), Simone Ehivet Gbagbo. Cette rencontre a été l’occasion pour le président du Pdci-Rda de demander conseils auprès de l'ex-Première dame sur certains sujets de la situation socio-politique.« C’était un privilège de pouvoir passer un moment en sa compagnie. La première chose que je voulais faire, c’était de la remercier parce qu’elle avait tenu à assister personnellement au congrès extraordinaire du Pdci-Rda qui a eu lieu en décembre 2023 à Yamoussoukro. Le premier objectif de la démarche, c’était donc de la remercier. Ensuite d’avoir un entretien avec elle sur divers sujets. C’est le premier depuis mon élection. Il s’agissait de l’écouter compte tenu de sa grande expertise en matière politique. Je souhaitais vraiment recueillir ses avis, ses orientations alors que je commence mon mandat. », a dit Tidjane Thiam. A sa suite, Simone Ehivet Gbagbo s'est réjouie de cette visite de travail. « Cela a été un vrai plaisir de discuter avec le président du Pdci-Rda. Je suis allée à Yamoussoukro le jour de leur congrès, mais j’y suis allée, convoquée. J’allais dire presque manu militari par les organisateurs du congrès. Mais c’est avec joie que je le retrouve. Je lui souhaite vraiment bon vent, et on a commencé à échanger. On va faire de bonnes choses », a indiqué la présidente du Mgc. ( Source : Fratmat.info)