Congo-Brazzaville: Le groupe Bala ba Congo présente « Kiwissa »

Le groupe musical congolais « Bala ba Congo », en français « Les enfants congolais », a mis récemment sur le marché du disque une mixtape baptisée « Kiwissa » en vue d'aider les jeunes à se familiariser avec les chansons des artistes musiciens du passé.

La première oeuvre musicale de Bala ba Congo est constituée de trois chansons. La première, dénommée « Bal ba Kongo », titre qui se confond à la dénomination du groupe, est une composition originale de l'artiste musicien Lionel Kombo de Bayonne. La deuxième, un morceau initié par Jacques Loubelo, a pour titre « Congo », tandis que la dernière est intitulée « Mama », une oeuvre d'un artiste congolais anonyme.

Créé en décembre 2021 par le producteur Eric Mak, le groupe musical Bala ba Congo est formé de trois jeunes adolescentes. Elles ont eu à prendre part à un concours de chant national dénommé « Facile à chanter » entre 2018 et 2020. C'est grâce à leurs excellents talents musicaux que le groupe a vu le jour.

A 16 ans, Maryse Mavoungou, en classe de seconde, est la plus âgée du groupe. A la base, elle est choriste de l'école du dimanche à la paroisse de Mbota, à Pointe-Noire. Son frère aîné est un artiste musicien évoluant en Angola. C'est son frère qui lui a transmis la passion de la musique. Maryse est fanatique Lokua Kanza et de Charlotte Dipanda. En 2018, elle a pris part au concours de chant « Facile à chanter » dans lequel elle a terminé 2e, derrière Lyse Madingou.

Âgée de 15 ans et élève en classe de seconde, Daniella Porcari, membre de ce groupe; est la benjamine d'une famille de plusieurs enfants. Ses aînés aiment écouter le rap à la maison. C'est grâce à eux qu'elle a eu le goût de la musique. Avant de faire partie de Bala ba Congo, elle appartenait à un groupe de danse. En 2020, Daniella a participé au concours de chant "Facile à chanter" qu'elle a remporté au passage.

Pour sa part, collégienne de son état et âgée de 13 ans, Lyse Madingou est la plus jeune de Bala ba Congo. Résident à Dolisie, elle fut détectée en 2018 alors qu'elle n'avait que 7 ans. Choriste à l'école de dimanche depuis cet âge, elle est fan de l'artiste Stromae et du groupe Kids United. Elle a pris part au concours de chant "Facile à chanter", édition Noël 2018, remportant la compétition devant neuf autres candidates en provenance de Pointe-Noire, de Dolisie et de Nkayi. Depuis lors, Lyse multiplie des voyages entre Dolisie et Pointe-Noire pour les répétitions, les invitations et les spectacles.

Notons que le 13 avril prochain, le groupe se produira au centre culturel Zola de Brazzaville et le 1er juin, il prendra part au Festival Pointe-Noire sur scène. Bala ba Congo se donne pour mission de chanter les chansons des anciennes stars de la musique congolaise afin de les faire connaître à la jeunesse.