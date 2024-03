Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Kanvie Nasira Loussilao, promotrice de « Nana elengui »

La jeune entrepreneure Kanvie Nasira Loussilao est la promotrice de LKN business "Nana elengui", une marque de jus de fruits naturel made in Congo. Son entreprise est spécialisée essentiellement dans la transformation des fruits saisonniers du Congo en jus et salade de fruits.

Avec la marque « Nana elengui» lancée sur le marché congolais depuis près de deux ans, Kanvie Nasira Loussilao entend élargir jusqu'à la fin de l'année la chaîne de distribution de son produit à travers d'autres villes du pays, tout en ayant un maximum de commandes et de points de vente pour permettre aux consommateurs d'acquérir très facilement ses produits. La création de la marque "Nana elengui" a été suscitée par son observation du marché congolais inondé de jus de fruit en provenance de l'étranger et son désir ardent d'offrir à ses compatriotes un jus purement naturel et sans engrais chimiques. "Nana elengui" est une marque pour les personnes qui veulent un produit bio et surtout un produit qui répond à leur demande par rapport aux impératifs de la société.

« Avec la marque "Nana elengui", nous travaillerons avec nos fruits locaux. Dans notre gamme de produits, nous avons là, par exemple, une salade composée de six fruits de saison dont la mangue, le corosol, l'ananas, la barbadine. Nos jus de fruits sont naturels, sans colorant et sans additif, avec un goût authentique. Nous prenons bien soin de la qualité car nos fruits locaux sont riches en vitamines », a expliqué la promotrice, Kanvie Nasira Loussilao.

%

Face aux impératifs du marché, elle s'est fixée pour crédo le respect des normes sanitaires et la valorisation des produits congolais. Elle estime que les Congolais consomment par snobisme, pensant que seuls les produits venus de l'extérieur sont de bonne qualité. La jeune entrepreneure entend créer une grande entreprise de production de jus de fruits, tout en faisant d'elle une marque agroalimentaire ancrée dans l'esprit des Congolais. La particularité de "Nana elengui" est tout simplement son originalité et son authenticité. C'est une gamme de jus de fruits sans produits chimiques.

Née le 11 janvier 1991, de ses parents lui vient son amour pour la terre car son père, Kanda Crépin Loussilao, est lauréat du salon fleural du Congo en 2012, en sa qualité d'horticulture, fleuriste et potier. Après l'obtention de son CAP en marketing et gestion commerciale, Kanvie Nasira Loussilao a travaillé dans plusieurs entités de la place, notamment en tant que manager à hôte line du groupe "La Desirade plus" pendant quatre ans, manager en marketing et gestion commerciale à "Congo soft service KST" pendant quatre ans et enfin team leader en vente et distribution des produits Telecom à BTP construction et Pro activateur pendant un an.

La jeune entrepreneure congolaise a déjà participé à plusieurs événements au Congo, à savoir LEb Congo en partenariat avec Yali et Yango en 2022; la foire internationale de l'artisanat du Congo ; ateliers de renforcement des capacités pour une identité numérique durable organisé par l'élite Womens club lors de la deuxième édition des assises " Le mbongui de la femme africaine"; marché de Noël organisé par l'ambassade des États-Unis au Congo.