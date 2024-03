Algérie: El-Meniâa - Zohra Boudjelida, un exemple de la persévérance dans l'Apiculture

EL-MENIAA — La persévérance et l'effort constituent les motivations de Zohra Boudjelida pour s'investir dans le domaine de l'Apiculture dans la wilaya d'El-Meniaâ, créer ses propres ruchers et former des apiculteurs dans la région.

L'exemple de la femme active, Mme Boudjelida, quinquagénaire, ayant cultivé le titre de première apicultrice à El-Meniâa par son abnégation et dévouement à sa passion devenue par la force des choses un métier, s'est ainsi employée à développer cette activité dans la région puisant d'une expérience avérée, en témoignent les diplômes et certificats exposés en sus du pavillon d'apiculture ouvert au Centre de la formation professionnelle "Chahid Abdelkader Benchohra" de la commune de Hassi-El-Gara.

Approchée par l'APS, cette apicultrice, dont les produits mellifères sont très sollicités par les commerçants et les particuliers à diverses fins, se rappelle de son premier pas en 2014 dans ce segment en ayant la chance d'être soeur d'un frère apiculteur expérimenté qui n'a pas hésité à céder à sa stagiaire équipements et moyens lui permettant de mettre en place son propre rucher au niveau de l'exploitation agricole familiale.

Après avoir obtenu sa carte professionnelle d'agricultrice, filière apicole, Mme Boudjelida avait oeuvré à monter sa propre micro-entreprise en vue de commercialiser ses produits à l'intérieur et l'extérieur e la wilaya et générer des emplois à la satisfaction aussi bien des jeunes que de la femme au foyer de la région.

"Cette activité agricole ouvre de larges perspectives à la femme au foyer, puisqu'elle ne requiert que peu d'efforts pour réaliser de grands revenus issus, outre de la commercialisation du miel cru, d'une quinzaine d'extraits et de produits mellifères, dont la cire, les savons, les baumes, les lotions et les chandelles, sollicités à grande échelle", a indiqué Mme Boudjelida, avant d'ajouter que sa petite entreprise offre une production de trois types de miel, celui aux saveurs de jujubier, de dattes, d'agrumes et de fenugrec.

Mme Boudjelida a relevé qu'en dépit du succès réalisé dans la production mellifère, cette filière apicole fait face à de sérieuses contraintes qui risquent d'hypothéquer son développement, liées notamment aux aléas climatiques (les grandes chaleurs, le manque de précipitations et les vents qui influent négativement sur les abeilles et leur produit).

Pour étayer ses dires, Mme Boudjelida a, à ce titre, signalé que la saison de chaleur a été à l'origine de la baisse de la production du miel. Elle a vu aussi son activité baisser d'un rucher de 30 unités à cinq (5) ruches seulement, en sus du manque de terrain devant servir d'assiette à son projet.

Armée de foisonnantes connaissances en cette filière, Mme Boudjelida, apicultrice et formatrice au Centre de formation professionnelle de Hassi El-Gara, a d'ores et déjà formé trois promotions d'une centaine d'apiculteurs bénéficiaires du dispositif de la Caisse d'assurance de chômage (CNAC), avant de relever que cette filière de formation ne cesse de connaître d'une saison à l'autre un large engouement chez les apprentis.

Cette apicultrice, qui a indiqué "se trouvant par hasard dans cette filière", nourrit de larges ambitions de développer ce créneau dans la région et de mettre sur pied sa propre micro-entreprise et conquérir le marché avec d'importantes quantités de miel.