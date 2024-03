Angola: Le pays et l'Estonie signent un mémorandum d'accord dans le domaine numérique

Luanda — Un mémorandum d'accord dans le domaine numérique a signé vendredi, à Luanda, entre les gouvernements de l'Angola et de l'Estonie, dans le cadre de la visite officielle que le Président de ce pays, Alar Karis, effectue du 7 au 8 mars en Angola.

Le fait a été annoncé à la presse par le Président João Lourenço, après une rencontre entre les deux chefs d'État.

Se confiant à la presse, le Président de la République a informé que le mémorandum d'accord se concentrera sur le domaine de la gouvernance électronique, avec l'intention des deux parties d'identifier d'autres domaines de coopération d'intérêt commun pour le développement.

Il a déclaré que la visite du Président de la République d'Estonie, accompagné d'une importante délégation, vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Chef de l'État estime que le potentiel de coopération entre les deux pays est grand, rappelant que l'Estonie est un pays qui, après son adhésion à l'Union européenne, a fait des progrès significatifs et s'est distingué dans de nombreux domaines, y compris celui de la gouvernance électronique, que l'Angola souhaite pour en profiter pleinement.

Il a souhaité au Président Alar Karis et à sa suite un bon séjour en Angola et a réaffirmé l'intention et le désir de voir les deux pays se rapprocher de plus en plus, à en juger par leur identité et leur point de vue sur un ensemble de questions, notamment sur la scène internationale.

%

À son tour, le Chef de l'État estonien, Alar Karis, a commencé par remercier l'accueil lors de son premier voyage dans un pays africain en tant que Président de l'Estonie et a saisi l'occasion pour féliciter João Lourenço, qui a célébré le 5 mars son 70e anniversaire.

Alar Karis a souligné le fait que les deux pays partagent de nombreux points communs qui les rendent identiques, comme leur dépendance à l'égard de l'océan - l'Angola baigné par l'océan Atlantique, riche en ressources marines et en pétrole, qui constitue une source importante d'économie, et l'Estonie au bord de la mer Baltique qui est une porte de sortie pour le commerce international vers l'Europe.

Il a aussi parlé de la visite effectuée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, en avril 2023, au cours de laquelle il a été signé un protocole d'accord visant à partager des expériences dans le domaine numérique.

La visite, a-t-il dit, du ministre a ouvert les portes pour la réouverture du consulat estonien en Angola, en août 2023, rappelant que dimanche prochain son pays célébrera les 27 ans de relation de coopération et que la prochaine étape sera le raffermissement du partenariat fructueux entre les deux États qui se concrétise avec sa visite.

Il a fait savoir que l'objectif de sa visite est de montrer sa volonté de continuer à travailler avec fermeté pour renforcer la coopération, car pour lui, la communication, même si elle est géographiquement éloignée, est une étape importante car elle permet la connaissance mutuelle, renforçant les liens pour travailler de manière coordonnée.

Le Président estonien a amené des entrepreneurs du secteur numérique en Angola dans le but de partager des connaissances et des expertises dans ces domaines.

Il a déclaré que depuis l'indépendance de l'Estonie, la numérisation les a aidés à développer et à renforcer l'économie et a également permis la création d'emplois, ainsi que la création de partenariats public-privé, notamment avec plusieurs pays africains.

Il a ainsi invité les autorités angolaises à profiter de cette opportunité pour se renseigner sur le processus de numérisation de l'Estonie et a exprimé sa volonté d'apprendre de l'Angola.

Il a rappelé les bonnes interactions qu'il a eues avec le Chef de l'État angolais, en septembre 2023, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, où ils ont abordé la question des défis sécuritaires en Afrique et dans le monde.

À cet égard, il a déclaré que les intérêts sont très similaires, car ils sont guidés par la paix, c'est pourquoi l'Estonie est guidée par la paix et la sécurité en Ukraine.

Il a déclaré qu'il reconnaît et valorise le rôle du Président João Lourenço en tant que champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, ainsi que la tenue du forum panafricain pour la culture de la paix.

Il a souligné que les défis de sécurité régionale sont à l'ordre du jour, admettant qu'il était préoccupé par les différentes crises dans le monde telles que l'Ukraine, la bande de Gaza, le Soudan et la RDC pour n'en citer que quelques-unes.

Il considère donc qu'il est tout à fait clair que la coopération internationale est absolument nécessaire pour parvenir à la paix mondiale.

En ce sens, il considère qu'il est important de travailler ensemble avec tous les partenaires avec lesquels nous partageons des opinions en ces moments de crise, car cette coopération rend chacun plus fort et permet à chacun d'atteindre l'objectif commun de la paix mondiale.

L'Angola et l'Estonie ont établi des relations de coopération bilatérale en 1991, après le démembrement de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), l'année où ce pays européen a proclamé son indépendance.