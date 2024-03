Angola: La vice-présidente de la République met en relief le combat inégal contre les femmes

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a souligné vendredi, à Luanda, que la lutte contre les inégalités et la violence contre les femmes était une nécessité urgente et au coeur de l'agenda de l'Exécutif.

Sur la page officielle de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa écrit que l'objectif est de combattre le silence et de faire entendre les plaintes concernant les préjugés de genre, le manque d'opportunités, le harcèlement et la violation de leurs droits, dans l'espace public, au travail et dans la famille.

Dans le message faisant allusion au 8 mars, Journée internationale de la femme, la responsable a réaffirmé l'accès croissant des femmes au marché du travail, étant intégrées dans tous les secteurs de la vie sociale et politique, même si elles sont confrontées, ici et là, à des emplois précaires, en raison de la un faible niveau d'études, de revenus et, dans la plupart des cas, un manque flagrant d'opportunités.

Elle a souligné qu'en Angola, les femmes assument un rôle professionnel important, jouant un rôle crucial dans la promotion du développement durable, un facteur essentiel et décisif pour stimuler la croissance économique de notre pays.

En conclusion, Esperança da Costa adresse aux femmes du monde entier, avec beaucoup d'honneur, de fierté, d'admiration et de respect, ses voeux les plus sincères de nombreux succès, réalisations et qu'elles restent résilientes face aux changements inexorables que la famille a subi ces derniers temps.