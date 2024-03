Burkina Faso: Journée internationale des droits de la femme - Le Chef de l'Etat rend hommage aux femmes de la Brigade verte

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a rendu une visite inopinée aux femmes de la Brigade verte tôt le matin du mardi 5 mars 2024 pendant qu'elles étaient en pleine activité sur le Boulevard Thomas-Sankara.

Cette visite initiée à l'orée de la 167e Journée internationale des droits de la femme a été une occasion pour le Chef de l'État de magnifier les femmes burkinabè, modèles de combativité dans leurs secteurs d'activités. « Nous célébrons les héros tous les jours particulièrement ceux qui tombent sur les champs de bataille ; mais en réalité, ce sont les femmes qui sont les vrais héros ; ce sont elles qui supportent les absences des hommes », a déclaré le Capitaine, Ibrahim TRAORE.

Selon le Président de la Transition, dans cette situation de guerre, de nombreuses femmes sont des déplacées internes. Elles sont également des chefs de ménages parce qu'elles ont perdu leurs époux, et souvent même leurs enfants et leurs biens. « C'est ce qui fait d'elles, des héros de notre Nation. Nous sommes donc venus transmettre ce message à toutes les femmes burkinabè qui sont les premières à se lever et les dernières à se coucher », a soutenu le Président de la Transition.

Le Chef de l'Etat a salué la bravoure des femmes de la Brigade verte qui, chaque jour, s'échinent à rendre propres les artères de la capitale. A travers elles, le Capitaine Ibrahim TRAORE rend hommage à toutes les femmes du Burkina Faso, d'Afrique et du monde qui se battent pour un mieux-être et pour leur plein épanouissement.

Pour le Chef de l'Etat, cette journée dédiée à la femme donne l'occasion de mener la réflexion sur l'émancipation économique des femmes. « Le thème sur l'entrepreneuriat communautaire en dit long. Des réflexions sont posées pour pouvoir organiser les femmes et leur donner cette autonomie financière pour qu'elles puissent continuer à se battre et à tenir les foyers et le Burkina Faso », a expliqué le Président de la Transition.

Très satisfaites de la visite, les femmes de la Brigade verte ont traduit leur gratitude au Président de la Transition et salué les multiples initiatives prises dans le cadre de la reconquête du territoire national. Elles ont sollicité l'accompagnement du Capitaine Ibrahim TRAORE pour l'amélioration de leurs conditions de travail.