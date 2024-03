Tunisie: Festival international du film de Mascate - Le prix du jury attribué à « Looking for my mother » de Anis Lassoued

Le nouveau film documentaire écrit et réalisé par Anis Lassoued, « Looking for my mother » (حدود lللo) , vient de remporter le prix du jury à la 11e édition du Festival international du film de Mascate.

Le palmarès de cette édition 2 024 organisée dans la capitale omanaise Mascate du 3 au 7 mars, a été dévoilé, jeudi soir, au siège de l'Oman Film Society » à Mascate.

« Looking for my mother » est un documentaire (65') sur la filiation inconnue et la recherche de la mère qui a fait sa première mondiale au Festival international du film de Mascate, a déclaré la prodcutrice tunisienne Chema Ben Chaabane qui dirige la compagnie « Lumières films » avec son mari le réalisateur et prodcuteur Anis Lassoued.

Ce film est « produit en 2024 par la chaîne qatarie Aljazeera documentaire et Lumière films en tant que producteur délégué », a appris l'agence TAP auprès de la productrice.

Le film suit « Moez, un jeune adolescent, 17 ans, dans son objectif ultime, la recherche de sa mère biologique. Une quête éprouvante, oscillant entre espoir et désespoir, mais adoucie par les liens indéfectibles de l'amitié et l'art comme moyen d'expression et de positionnement dans la vie ».

« Looking for my mother » d'Anis Lassoued et « Elgotra » de Younes Ben Hajria étaient parmi les 11 films dans la compétition documentaire réunissant des films qui représentent le Maroc (3), la Tunisie (2), l'Irak (1) et Oman (1).

La sélection officielle a été marquée par la participation de 23 longs-métrages issus de 11 pays parmi eux 5 films omanais et 18 films du divers pays du monde avec 11 fictions, 8 documentaires, en plus de 4 films dans la section panorama. Le festival a également accueilli 34 courts-métrages dont 14 fictions et 10 documentaires omanais, en plus de 10 films d'animation.