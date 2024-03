Sénégal: Macky Sall a 'fait avancer' la cause des femmes, selon Victorine Ndeye

Diamniadio — La ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a loué, vendredi, les efforts du président de la République, Macky Sall qui, selon elle, a, en 12 ans de règne, "fait avancer la cause de la femme sénégalaise".

"(...) Le président Macky Sall, en 12 ans, a fait avancer la cause de la femme sénégalaise. Sous sa direction éclairée, le Sénégal a consolidé les droits des femmes", a-t-elle déclaré lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, à Diamniadio.

La rencontre est organisée par les cellules genres des ministères basés à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de la nouvelle ville. Elle a enregistré la participation de plusieurs officiels des départements ministériels de cette sphère ainsi que de divers acteurs de la cause des femmes.

"Aujourd'hui, toute femme sénégalaise peut transmettre la nationalité à son fils et à son époux, bénéficier d'un traitement fiscal équitable, et prétendre à la justice en cas de violence ou de crimes commis à son encontre. La femme est désormais sacrée et mieux considérée au Sénégal", a-t-elle vanté.

Elle a souligné que "le président Macky Sall est un homme qui a le Sénégal et les femmes de ce pays au coeur" en référence au titre du livre du chef de l'Etat "Le Sénégal au coeur".

"Il est doté d'une empathie qu'il a manifestée dans sa profonde ambition de construire un Sénégal pour tous, où toutes les femmes sont valorisées et respectées", a indiqué la ministre de la Microfinances et de l'Economie sociale et solidaire.

"Jamais il n'a trahi son serment fait aux femmes : les autonomiser, les soigner, les protéger et assurer leur inclusion par l'économique", a-t-elle martelé.

Et d'ajouter : "Chaque jour, ces femmes m'aident à surmonter les obstacles avec courage et détermination. Leur résilience, leur travail acharné et leur persévérance sont les piliers de notre succès collectif dans la réalisation de nos ambitions."

Victorine Anquediche Ndeye a en outre loué l'engagement des femmes de son département pour "leur engagement désintéressé et leur soutien infaillible" qui, selon elle, "sont une source constante d'inspiration".

"Ensemble, nous formons une équipe unie, prête à relever tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Très tôt, nous prenons conscience des défis spécifiques auxquels les femmes font face : la nécessité de se battre pour être entendues et respectées dans un monde souvent dominé par les hommes", a-t-elle souligné.

"Le mérite, pour une femme, est souvent remis en question, soumis à des critères différents de ceux des hommes. Nous cherchons à transformer nos échecs en succès, refusant de nous laisser définir par les jugements extérieurs", a conclu la ministre.