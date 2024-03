Sénégal: Sidiki Kaba forme un gouvernement de 34 ministres

Dakar — Un gouvernement de trente-quatre ministres a été mis en place vendredi par le nouveau Premier ministre, Sidiki Kaba.

"C'est un gouvernement resserré, un gouvernement de missions d'action et d'urgence dans le contexte de la préparation dans les meilleures conditions de l'élection présidentielle du 24 mars", a expliqué le Premier ministre dans une déclaration retransmise en direct sur la chaine de télévision publique.

"Le gouvernement est chargé d'assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle, prendre en charge les urgences sécuritaires économiques et sociales et lutter contre la vie chère et assurer une bonne campagne de commercialisation des produits agricoles, tout en assurant la continuité de l'administration et préparer l'entrée du Sénégal dans l'ère de la production des hydrocarbures", a-t-il expliqué.

Le gouvernement compte six femmes, contre sept dans le précédent.

Le nouveau gouvernement est marqué entre autres par la nomination de Mouhamadou Moctar Cissé au poste de ministre de l'Intérieur. Ce département ministériel est chargé de l'organisation des élections au Sénégal.

On note le retour au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de Mankeur Ndiaye. Mame Mbaye Niang hérite du ministère du Tourisme et des Sports.

Annette Seck Ndiaye, ministre déléguée chargée des Sénégalais de l'extérieur, devient la ministre du Travail et des Relations avec les institutions.

Le gouvernement est marqué par le départ de six ministres : Ismaïla Madior Fall (Affaires étrangères), Doudou Ka (Economie, Plan et Coopération), Lat Diop (Sports), Samba Sy (Travail et Relations avec les institutions), Cheikh Oumar Hanne (Education nationale), Fatou Diané (Femme et Famille).