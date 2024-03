Sénégal: Campagne électorale et Ramadan - Thierno Alassane Sall promet de 's'adapter au contexte'

Dakar — Thierno Alassane, candidat à la présidentielle du 24 mars, a annoncé, vendredi, que sa formation politique, la République des valeurs, va s'adapter au contexte de la prochaine campagne électorale qui va en grande partie coïncider avec la période du Ramadan.

"Notre culture religieuse semble ne pas être compatible avec beaucoup d'animations, ce qui est le cas pour une bonne campagne électorale. Mais, nous allons essayer de nous adapter à cette situation", a-t-il déclaré.

Le leader de la République des valeurs s'exprimait après l'enregistrement de sa première déclaration de campagne dans les studios de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise, RTS.

"On est en train de réfléchir, c'est une période qui sera très compliquée parce que les meetings constituent en général la force principale de la campagne électorale et les meetings ont lieu normalement entre 18H et 19H, donc presque à l'heure de la rupture du jeûne", a-t-il indiqué.

"Mais au-delà, il y a les dévotions que les Sénégalais font quand ils sont en période de Ramadan mais, de toutes les façons, on va s'adapter", a-t-il promis.

Le leader de la République des valeurs a déploré le raccourcissement de la durée de la campagne électorale, relevant la difficulté des candidats à faire le tour du Sénégal en un temps réduit.

"Les délais ont été terriblement raccourcis d'une semaine. Vous imaginez faire le tour du Sénégal, aller dans la chaleur de Tamba ou de Matam et vouloir faire sortir les gens entre 15h ou 16 h", s'est-il offusqué.

Il estime que "c'est dommage pour la démocratie sénégalaise", rappelant que "la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple". Ce qui signifie qu'en "un certain moment donné, on redonne la parole au peuple en allant vers lui, en l'écoutant, en lui présentant des projets et en lui donnant des possibilités de choix".

La campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars débute samedi et se prend fin le 22 mars.