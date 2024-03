Angola: L'Estonie encourage le pays à entrer dans l'espace numérique

Luanda — Le Président de l'Estonie, Alar Karis, a encouragé vendredi, à Luanda, l'Exécutif angolais à investir dans le domaine numérique pour la diversification de l'économie et le développement du pays.

S'exprimant lors du séminaire exécutif sur le gouvernement numérique, le Chef de l'État estonien a déclaré que plus la société est transparente et numérique sera plus forte, plus la démocratie sera forte et il y aura moins de corruption, où les droits de l'homme et la vie privée des êtres humains seront protégés.

Selon le Président Alar Karis, l'intelligence artificielle est appropriée et l'utilisation des données est extrêmement importante, car elle contribue aux services du secteur public et crée de nouvelles politiques au bénéfice de la population.

« Je suis fier de partager notre expérience et nos connaissances. Dans notre pays, nous pouvons tout faire en ligne. Nous avons commencé ces projets en 2005 et actuellement 50% des électeurs aux élections l'ont fait en ligne», a-t-il souligné.

Il a rappelé que la coopération entre les deux pays a été revitalisée après la visite du ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, en avril 2023, au cours de laquelle un protocole d'accord a été signé pour partager les expériences avec la numérisation, un fait qui contribuera à développer de nouveaux secteurs de l'économie angolaise à travers la création d'entreprises et d'écosystèmes.

"Le Président João Lourenço a décidé d'utiliser la numérisation comme moyen de diversifier votre économie et vous réussirez, car nous sommes prêts à vous aider", a-t-il souligné.

A l'occasion, l'ambassadeur général de l'Estonie en Afrique, Daniel Erik, a fait savoir que dans son pays, l'élaboration des lois et autres textes se faisait en ligne avec les différents ministères, ainsi que lors de réunions au niveau gouvernemental.

Selon le diplomate, qui a parlé de « l'expérience et des cadres de la gouvernance numérique estonienne », la signature numérique a contribué à sauvegarder environ deux à trois pour cent du PIB par an.