Sénégal: BRVM - Nette remontée de la valeur des transactions en fin de semaine.

A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce vendredi 8 mars 2024, la valeur des transactions a connu une nette remontée.

Cette valeur est en effet passée de 342,320 millions de FCFA la veille à 1,290 milliard de FCFA ce 8 mars 2024. Cette forte hausse a pour soubassement une valeur transigée de 841,632 millions de FCFA au niveau du compartiment des obligations. Le marché a notamment enregistré d'une part l'achat de 36 310 obligations TPCI 5,90% 2020-2030 au prix de 9 450 FCFA l'obligations, soit 343,129 millions de FCFA et d'autre part l'achat de 28 000 obligations TPCI 5,80% 2021-2028 au prix de 10 000 FCFA l'obligation, soit 266,001 millions de FCFA. Il y a eu également des transactions portant sur 17 776 obligations BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 au prix de 9 850 FCFA l'obligation, soit un 175,093 millions de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a augmenté de 30,152 milliards FCFA, passant de 7893,290 milliards de FCFA le 7 mars 2024 à 7923,442 milliards de FCFA ce 8 mars 2024.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 1,271 milliard, s'établissant à 10 275,839 milliards de FCFA contre 10 277,110 milliards de FCFA la veille.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,38% à 212,98 points contre 212,17 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une hausse de 0,37% à 107,11 points contre 106,72 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en léger repli de 0,03% à 98,67 points contre 98,70 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,80% à 550 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 5 800 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,91% à 2 390 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,90% à 3 195 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,57% à 725 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'ivoire (moins 6,90% à 1 955 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,35% à 440 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,33% à 10 050 FCFA), BOA Bénin (moins 1,85% à 6 355 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,41% à 17 500 FCFA).