Maroc: Marrakech-Safi - Rencontre dédiée à la présentation des avantages du Programme 'GO SIYAHA'

Marrakech — Une rencontre régionale d'information et d'échange, dédiée à la présentation des avantages du programme "GO SIYAHA", a été organisée, jeudi à Marrakech, au profit des professionnels du secteur du tourisme au niveau de la région Marrakech-Safi.

Initiée par la Confédération générale des entreprises du Maroc à Marrakech-Safi (CGEM-MS), l'Agence nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (Maroc PME) et l'Association Régionale des Industries Hôtelières (ARIH-MS), en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, cette rencontre marquée par la présence massive des professionnels, visait à exposer les axes majeurs de ce programme lancé en février dernier par le ministère de tutelle, avec le concours des professionnels, indique un communiqué des organisateurs.

Intervenant à cette occasion, le président de la CGEM-MS, Youssef Mouhyi, a souligné l'importance du programme "GO SIYAHA" en termes de soutien à la diversification de l'offre des entreprises touristiques.

Mettant en avant les enjeux stratégiques de cette initiative, il a affirmé l'engagement des différents partenaires à accompagner activement les opérateurs du secteur pour en maximiser les retombées.

De son côté, le secrétaire général de l'ARIH-MS, Mustapha Amalik, a souligné que ce programme vient renforcer les nombreux programmes élaborés par le ministère de tutelle pour l'amélioration de la qualité des services offerts.

Pour leur part, les représentants de l'Agence Maroc PME ont abordé les trois axes majeurs du programme, à savoir le soutien à l'investissement, l'expertise technique pour l'appui à la compétitivité et l'appui à la croissance verte.

A l'issue des présentations, une session de questions-réponses a permis aux participants de faire la lumière sur les différents aspects relatifs au programme GO SIYAHA, a fait savoir la même source.

Par ailleurs, des rencontres individuelles ont été organisées en marge de l'évènement afin d'offrir un accompagnement personnalisé aux entreprises souhaitant adhérer au programme.

Lancé par le ministère du Tourisme de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, "Go Siyaha", le nouveau programme d'appui déployé par l'Agence Maroc PME, vise à soutenir, d'une part, les entreprises touristiques souhaitant proposer des produits d'animations novateurs et à accompagner, d'autre part, les entreprises touristiques dans leur transition vers des pratiques plus durables et innovantes.

Ce programme a pour objectif aussi d'accélérer la croissance et la compétitivité des entreprises touristiques pour favoriser la création d'une nouvelle génération d'activités et de services répondant aux nouvelles attentes des touristes nationaux et internationaux.

Ce nouveau cadre attractif et innovant incitera l'investissement dans le secteur, contribuera au développement de l'offre touristique existante et permettra un accompagnement des entreprises tout au long de leurs projets.