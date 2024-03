Ethiopie: Célébration de la Journée internationale de la femme au Mémorial de la Victoire d'Adwa

Addis Ababa — La Journée internationale de la femme a été célébrée aujourd'hui en présence du présidente Sahle-Work Zewde.

La journée annuelle des femmes s'est déroulée au Musée mémorial de la Victoire d'Adwa dans la capitale, sous le thème "Autonomisons les femmes et assurons le développement et la paix" : "Autonomisons les femmes et assurons le développement et la paix".

La présidente Sahle-Work Zewde a assisté à la cérémonie en compagnie du ministre des femmes et des affaires sociales, Ergogie Tesfaye, du maire d'Addis-Abeba, Adanech Abebie, d'autres représentants du gouvernement fédéral et régional, ainsi que de dignitaires et de femmes invités.

Dans son discours, la présidente a insisté sur le fait que les femmes devraient oeuvrer ensemble pour une paix durable dans le pays, car elles sont les premières et principales victimes de l'absence de paix.

Exhortant toutes les parties prenantes à contribuer à une paix durable en Éthiopie, la présidente Sahle-Work a souligné l'importance de la participation des femmes au leadership afin de renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit.

Reconnaissant les efforts déployés par l'Éthiopie pour promouvoir le leadership et les opportunités économiques des femmes, elle a appelé à de nouveaux progrès.

En outre, la présidente a souligné la nécessité d'autonomiser les femmes, en particulier dans les zones rurales, en leur offrant des possibilités d'éducation qui constituent la base de l'autonomisation.

Appréciant la réforme des femmes et le centre d'excellence construit par l'administration de la ville d'Addis-Abeba, la présidente Sahle-Work a souligné la nécessité de construire une institution de ce type dans d'autres régions du pays.

Elle a également souligné l'importance de renforcer le réseau des femmes leaders africaines.

La ministre des femmes et des affaires sociales, Ergogie Tesfaye, a réaffirmé pour sa part la détermination du gouvernement à renforcer la participation globale des femmes, leurs avantages et leur bien-être.

Soulignant que la Journée internationale de la femme est l'occasion de célébrer les réalisations des femmes qui se sont battues pour l'égalité et les droits fondamentaux, la ministre a insisté sur le rôle crucial que les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population du pays (52 %), jouent dans le développement de l'Éthiopie.

Elle a également évoqué les efforts déployés pour accroître la participation des femmes aux postes gouvernementaux et aux fonctions de direction.

Enfin, Mme Ergogie a réitéré l'engagement du gouvernement à créer un système qui donne aux femmes les moyens d'agir, non seulement dans les postes d'autorité, mais aussi dans les sphères économiques, sociales et politiques.

La maire, Adanech Abebie, a déclaré que l'administration de la ville s'efforçait de garantir les avantages pour les femmes, ce qui constituait sa tâche principale.

En conséquence, l'administration de la ville a construit un centre de réforme et d'excellence pour les femmes afin d'alléger la pression économique et sociale des femmes, a-t-elle souligné.

Le centre offrira chaque année une formation à environ 10 000 femmes prostituées afin de les préparer à l'emploi.

La maire a révélé que le centre de réforme et d'excellence pour les femmes sera inauguré la semaine prochaine.