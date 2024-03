Ethiopie: Le pays met en oeuvre une politique stratégique pour devenir une plaque tournante du tourisme médical

Addis Ababa — L'Éthiopie a élaboré une politique stratégique sur 10 ans qui permet au pays de devenir un centre de tourisme médical, selon le ministère de la Santé.

À l'issue d'une table ronde organisée dans le cadre de l'exposition et de la conférence Ethio Health, qui s'est ouverte hier, le conseiller principal du ministère de la santé, Esayas Mesele, a déclaré à l'ENA que le gouvernement avait donné la priorité à la transformation de l'Éthiopie en un centre de tourisme médical.

Selon lui, la politique et la stratégie ont une importance considérable pour encourager le secteur en général et les investisseurs qui souhaitent s'engager dans ce domaine en particulier.

Pour le conseiller principal, les investisseurs qui souhaitent s'engager dans ce secteur ont une occasion unique d'apporter leurs connaissances et leur expérience à l'Éthiopie en utilisant également les infrastructures de santé du gouvernement.

Les Éthiopiens qui se rendent à l'étranger pour obtenir des services médicaux non fournis dans le pays sont soumis à des coûts élevés et à l'épuisement, a-t-il ajouté.

La politique stratégique décennale de développement du tourisme médical peut réduire de 80 % le nombre de citoyens qui se rendent à l'étranger pour obtenir des services médicaux et attirer d'autres personnes à la recherche d'une assistance médicale sur le continent.

Soulignant que la formation d'experts et l'introduction de nouvelles technologies médicales dans le pays constituent l'une des priorités, il a indiqué que la mise en oeuvre de la politique et de la stratégie garantira des services médicaux de qualité et abordables en Éthiopie.

La 8e exposition et conférence Ethio Health, le plus grand rassemblement de professionnels de la santé dans la région de l'Afrique de l'Est, a débuté hier au Millennium Hall.

Plus de 90 entreprises de 12 pays participent à l'exposition et à la conférence.